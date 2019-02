​Aragonès, sobre el diàleg suspès: «Davant l'amenaça i la por, més valentia»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha tornat a assegurar que l'executiu català es manté "assegut" a la taula de negociació després que "el govern de l'Estat hi hagi tancat la porta". "Davant l'amenaça i la por, s'hi ha de posar més valentia, mai passos enrere; davant qui considera alta traïció pensar que un dia hi hauria les condicions per a una taula de diàleg no es poden fer passos enrere sinó endavant", ha insistits en l'acte de presentació de la candidatura d'ERC amb EH-Bildu i BNG, a Barcelona, i amb la mirada posada en la manifestació d'aquest diumenge a Madrid contra el diàleg amb Catalunya."No ens espanta Vox, ni el PP ni Cs", ha afegit i ha recordat que el partit d'ultradreta és acusació "al costat de la fiscalia i l'advocacia de l'Estat" al judici al Suprem contra l'1-O. Aragonès ha advertit però que aquesta aposta pel diàleg no ha d'implicar "com a condició" que l'independentisme renunciï al seu projecte. "No hem vingut a renunciar", ha conclòs el número 3 d'ERC.En l'acte s'ha llegit una carta del candidat a les europees i líder del partit, Oriol Junqueras, empresonat a Soto del Real i a l'espera de l'inici del judici de l'1-O. "Ens trobem a les portes d'un judici en el qual, a la bancada dels acusats, hi seurem dotze persones encara que, el que realment serà jutjat, serà la mateixa democràcia", ha expressat.Junqueras ha garantit que els republicans mantindran el seu projecte per "responsabilitat històrica, per compromís ètic amb els ciutadans" i per haver-se conjurat per ser "el refugi d'un model inclusiu de societat que, avui en dia, està amenaçat". En aquest context, ha apel·lat als "demòcrates" per tal que de cara a les eleccions del maig "s'alcin en defensa de la solidaritat, la tolerància, la democràcia i els drets fonamentals"."Ara més que mai hem de defensar els valors democràtics, progressistes i republicans a Europa per tal que Europa entengui que defensar la democràcia i la llibertat a Catalunya, a Euskadi o a Galícia, és defensar el futur democràtic d’Europa", ha finalitzat en la missiva.Durant el mateix acte, la número 2 dels republicans a les europees, Diana Riba, també ha interpel·lat el govern espanyol l'endemà de la suspensió del diàleg arran de les discrepàncies i la polèmica per la figura d'un mediador entre partits. "Sànchez necessita un projecte, no només uns pressupostos; i entendre que qui trenca Espanya és qui no reconeix l'Estat més plurinacional d'Europa i el dret a decidir dels catalans", ha resolt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor