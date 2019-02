Un centenar de persones deixen clar a l'arquebisbat de Tarragona que «la canalla és sagrada»

Crits de "prou impunitat" han omplert el Pla de Palau per rebutjar els casos d'abusos sexuals a les portes de l'Arquebisbat de Tarragona. Un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia per repudiar les declaracions d'aquesta setmana de l'arquebisbe, Jaume Pujol, qui va apuntar que els rectors de Constantí i Arbeca, Xavier Morell i Josep Maria Font, respectivament, "no són uns desgraciats, han pogut tenir els seus errors o faltes, però no són tan greus com per dir que han de ser secularitzats". En aquest sentit, va afegir que les accions d'alguns religiosos, com els abusos, poden ser a causa "d'un mal moment" dels mossens. A banda, cal recordar que també es va destapar el cas d'abusos per part del mossèn Pere Llagostera que havien passat durant els anys 70.En la concentració, que ha durat poc més de 30 minuts, s'ha llegit una carta on una víctima explicava el seu colpidor cas i exposa que les paraules de l'arquebisbe Pujol "m'han ferit profundament i em semblen un error irreparable". En el text, el testimoni relata que el que fan els religiosos no són "errors tan greus" sinó que són "perversions gravíssimes, tipificades com a delicte, que atempten directament contra els nens".La víctima d'abusos assegura que els nens "arriben a ser adults carregats amb el trauma de la vergonya i de la por" i que a més, "es barreja amb un fals sentiment de culpa, sobretot si admiraven o apreciaven la persona que va abusar d'ells, la qual cosa encara els genera més vergonya".En el text es remarca que l'abús no és només sexual, "també és un abús de poder que et paralitza i fa que la teva ment generi mecanismes de defensa volent esborrar-ho tot". "De veritat no consideren que vulnerar la puresa màxima de la sexualitat d'un nen o d'una nena no és una perversió que els ha d'acompanyar de per vida?", es pregunta.El testimoni manifesta que els dos mossens, el d'Arbeca i el de Constantí, no haurien d'haver tornat mai a tenir contacte amb la parròquia i el Vaticà "els hauria d'haver allunyat dels nens".Per cloure, manifesta que "el que m'ha fet més mal de les seves declaracions ha estat el menyspreu dels fets i, sobretot, la justificació" i per aquest motiu, "em sento directament atemptada, perquè les seves declaracions fan forts els monstres, els abusadors que necessiten ajuda i reeducació, no pas justificacions".Sota el lema "la canalla no es toca", el centenar de persones han mostrat cartells on es podia llegir "prou impunitat", "prou corbs amb sotana" i "la canalla és sagrada".Cinta Olivan, "una tarragonina emprenyada" i una de promotores de la protesta, en una atenció als mitjans ha apuntat que "no podem permetre que es porti un mossèn a un altre país i parròquia i que segueixi passant el mateix" i ha sentenciat dient que "la societat n'està farta". A més, remarca que cal que els casos d'abusos sexuals arribin a la justícia i que sigui la mateixa Església qui els hi porti i que no s'amaguin dient que és cosa de les famílies.Oriol Grau ha estat un dels impulsors d'una iniciativa per "donar-se de baixa del club". L'actor tarragoní, juntament amb altre gent ha repartit impresos per apostatar. N'han repartit més de 100.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor