Ábalos, sobre l'accident de tren: «És evident que falten inversions a Catalunya»

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha reconegut que "falten inversions" a la xarxa ferroviària a Catalunya -que és de competència estatal-. Ábalos ha fet aquestes declaracions minuts després que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, considerés aquesta mateixa manca d'inversions com una de les caus es de l'accident d'aquest divendres a Castellgalí (Bages) Ábalos, no obstant, ha considerat "precipitat" interpretar que el dèficit en inversions hagi causat l'accident, que ha atribuït a "una concatenació d'errors humans". "És evident que falten inversions. Són múltiples els titulars que col·lecciono denunciat la falta d'inversions a Catalunya", ha proclamat Ábalos. Ha precisat que manca "automatització i renovació de les mesures de seguretat" a la xarxa ferroviària, "no només a Catalunya".El ministre ha raonat que, amb més mesures de seguretat automatitzades, es faria "més irrellevant" l'error humà, però ha insistit a considerar "precipitat" que aquesta sigui la causa del sinistre. En aquest sentit, ha garantit que "en breu" hi haurà un informe "sobre la relació dels fets", que ha subratllat ha d'explicar "per què un tren s'ha col·locat en contra direcció".El titular de Foment ha recordat que el govern espanyol té un projecte per "reorientar la política d'inversió a la xarxa de Rodalies" i ha afegit, "però necessitem uns comptes".

