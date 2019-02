La dreta i els ultres fan pinya al carrer contra Sánchez i el diàleg

La foto, segons Pedro Sánchez, serà el d'una Espanya "en blanc i negre". Així ha definit el president del govern espanyol la manifestació convocada per aquest diumenge al centre de Madrid. La dreta espanyola anirà desacomplexadament del bracet dels ultres amb l'objectiu d'abocar a l'abisme Sánchez i la seva estratègia de diàleg amb Catalunya en un moment en què, paradoxalment, la Moncloa ha escenificat el trencament de la interlocuci ó amb la Generalitat.La protesta, convocada a menys de 48 hores de l'inici del judici de l'1-O, estarà encapçalada pel duet que es disputa l'hegemonia de la dreta: Pablo Casado i Albert Rivera . Però a més dels líders del PP i de Cs, també hi serà el de Vox, Santiago Abascal. I no només: la Falange, Hogar Social, Democracia Nacional i España 2000 també hi seran. Els representants de l'extrema dreta al complet. Tots plegats es concentraran a la Plaza Colón de Madrid sota el lema Per una Espanya unida, eleccions ja!. La lupa estarà posada en la xifra d'assistència, les consignes que es llancin, la simbologia i el to que prengui la mobilització.PP, Ciutadans i Vox han aprofitat l'intent dels governs espanyol i català de crear un espai d'interlocució amb la presència d'un arbitratge a partir de la figura d'un relator per orquestrar una operació que posi contra les cordes Sánchez. L'acusen d'"alta traïció" per intentar dialogar amb el Govern de Quim Torra tant per tramitar els pressupostos com per resoldre el conflicte territorial. Casado ha arribat a equiparar l'agenda independentista amb la d'ETA. En realitat, però, no s'ha produït cap avenç de fons entre els dos governs -els presos segueixen a la presó, la Fiscalia manté l'acusació per rebel·lió i el PSOE ja ha deixat clar que no admetrà mai un referèndum d'autodeterminació-, però la dreta veu en aquesta situació una oportunitat per debilitar i intentar fer caure Sánchez. Sobretot aprofitant que ja hi ha barons i factòtums del PSOE que han alçat la veu contra l'estratègia del president espanyol de seguir teixint aliances amb la majoria de la moció de censura i que voldrien que Sánchez busqués complicitat en Ciutadans.Tot apunta que l'objectiu d'exhibir múscul per part de la dreta al cor de la capital espanyola està garantit. Els estadistes de la Moncloa estaran pendents de les xifres d'assistència per avaluar, de nou, quin és el calendari electoral que més convé. També des del propi govern espanyol es confia que l'exhibició que faran la dreta i la ultradreta serveixi perquè els partits independentistes prenguin consciència de quina és l'alternativa si Sánchez cau i negociïn in extremis la retirada de l'esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat, gest que permetria guanyar temps al govern del PSOE.També des de la dreta s'està prenent mesures. En un moment en què el CIS ha relegat el PP fins a la quarta força i que Vox, a més de créixer a les enquestes, tindrà una quota de visibilitat elevada durant els mesos previs a les eleccions del maig perquè forma part de l'acusació del judici de l'1-O, Pablo Casado sospesa per presentar una moció de censura que li serveixi com a revulsiu. I és que, encara que la perdés, això li podria servir per visibilitzar-se com a cap de l'oposició en un moment en què Albert Rivera té més avantatge en les enquestes i obriria un focus al Congrés paral·lel al que tindrà el judici del Suprem.Es precipitaran les eleccions espanyoles? L'independentisme permetrà la tramitació dels pressupostos? Formalitzarà Casado la moció de censura? La manifestació de dreta i ultradreta, l'arrencada del judici i la votació dels comptes al Congrés aquesta setmana marcaran el rumb d'un nou cicle.

