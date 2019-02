Colau encapçala un front de 400 alcaldes per exigir que el judici de l'1-O sigui just

El judici de l'1-O tornarà a marcar un punt d'inflexió en el procés català. N'és conscient el sobiranisme en bloc, de la mateixa manera que ho és el propi estat espanyol. A poques hores perquè els processats per rebel·lió s'asseguin al banc dels acusats al Tribunal Suprem, una part important de la societat catalana es mobilitza. A nivell de carrer i a nivell d'institucions. Aquest diumenge seran els alcaldes els que alçaran la veu per reivindicar que els encausats tinguin un judici just i imparcial.Serà el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona qui acollirà un acte organitzat per l'Associació Catalana de Municipis que preveu comptar amb 400 alcaldes -Catalunya té un total de 947 municipis- de diferents partits i que tindrà a Ada Colau com a una de les principals representants. Transmetre que l'alineació és transversal i que la reivindicació és compartida tant per dirigents independentistes com no independentistes és un dels principals objectius de la convocatòria.Hi haurà alcaldes del PDECat, d'ERC, dels comuns, de la CUP i independents i es llegirà un manifest unitari en defensa dels drets i llibertats. L'acte, que se celebrarà a la una del migdia, també comptarà amb un discurs públic de Colau; del president de l'ACM, David Saldoni; i de la portaveu de l'Associació Catalana pels Drets Civils i dona de l'exconseller Joaquim Forn, Laura Masvidal.De fet, el paper dels alcaldes ha estat clau en el procés català, tant a nivell de suport polític com logístic a l'hora de propiciar l'obertura dels col·legis electorals l'1-O. De fet, 720 alcaldes van ser imputats pel seu suport al referèndum, la causa contra els quals ha estat arxivada per alguns d'ells. Colau no estava dins d'aquest grup però sí que està citada a declarar com a testimoni en el judici de l'1-O.L'alcaldessa de Barcelona va enviar aquest dissabte una carta als principals representants de la Unió Europea per transmetre la seva "inquietud" pel judici a l'independentisme que començarà dimarts al Suprem. Tant el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, com el del Parlament Europeu, Antonio Tajani,; i del Consell d'Europa, Donald Tusk, han rebut una missiva en què Colau qualifica la causa judicial com una "situació anòmala" a Europa.

