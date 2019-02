Calvet apunta com a causes de l'accident a una «manca d'inversions» i a «alguna errada humana»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha apuntat un cúmul "d'errades" les possibles causes de l'accident de trens de Castellgalí (Bages) , assenyalant una "manca d'inversions" i "alguna errada humana". En una entrevista al 3/24 de Televisió de Catalunya ha explicat que la "concatenació" de tres errors: Manca de senyalització a la via, de comunicació entre els trens i el centre de control i per últim, la falta de reacció d'aquest últim.Tot i així, ha matisat que serà la "investigació oberta" la que determinarà els motius que han portat a xocar dos combois que es trobaven a la mateixa via.Calvet ha remarcat la necessitat que "es posin al dia les infraestructures, amb o sense pressupostos. L'Estat pot designar partides a Adif i Renfe" i ha reclamat "accions concretes, sense grans proclames". A més, ha fet una altra petició, que "el dèficit tarifari de Renfe passi per la Generalitat". És a dir, que sigui el Govern el que el pagui a l'operadora en funció de la qualitat del servei.Tot plegat, ha avançat el conseller ho discutirà amb el titular de Foment, José Luis Ábalos, amb qui es reunirà aquest dissabte, ja que, com ha explicat, el ministre es troba a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor