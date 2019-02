JxCat i ERC se sumen a la CUP i els comuns per Veneçuela

PARLAMENT | Ahir vam registrar a @parlamentcat una Proposta de Resolució sobre Venezuela 🇻🇪 que compta amb l'acord de JxCat, ERC, ECP i CUP



Pel respecte a la sobirania i la democràcia de Venezuela👇🏽 pic.twitter.com/uMrOyueOLL — CUP Països Catalans (@cupnacional) 9 de febrer de 2019

Els grups de JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP han registrat una proposta de resolució conjunta que condemna la "repressió política" a Veneçuela, però també una "ingerència" en la "sobirania veneçolana", en clara al·lusió a la decisió del govern espanyol de reconèixer Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela."La visió i la participació sobre la realitat política nacional i internacional no pot avalar, en cap cas, una operació política que no respecta la sobirania veneçolana i que té a veure amb el control i la gestió dels seus recursos i, de forma destacada, dels seus recursos naturals fòssils", destaca la proposta de resolució, referint-se a la producció petroliera de Veneçuela.

