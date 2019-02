El servei de trens a la zona de l'accident, interromput tot el cap de setmana

Renfe preveu que el servei de trens entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa de l'R4 i entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf de l'R12 estigui interromput tot el cap de setmana, després del xoc frontal d'aquest divendres al vespre , que va causar un mort i sis ferits greus.Els Mossos d'Esquadra han acabat aquest dissabte al matí de treballar en els combois per investigar les causes del sinistre i Renfe iniciarà ara l'encarrilament dels vagons. Mentrestant, s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera, segons ha confirmat Antonio Carmona, portaveu de l'operadora. Carmona ha volgut deixar clar que, malgrat l'accident, és "segur" viatjar en els trens de Rodalies, un servei que diàriament posa en servei un miler de combois i trasllada milers de catalans.Així mateix, també ha afirmat que el funcionament en contra contrària a la circulació habitual en una via és "normal" i el què cal aclarir és "per què va coincidir a la via amb un altre tren". "Evidentment, alguna cosa va fallar", ha reblat.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha apuntat que l'accident de trens a Castellgalí (Bages) es va produir "per un concatenació d'errades tant de senyalització automàtica com d'errades de comunicació manuals entre els trens i el centre de control". Però també a la falta d'inversions , ja que a la "xarxa ferroviària catalana hi falta una injecció important de milions".La conductora d'un dels combois implicats en el xoc frontal, de 26 anys, va resultar morta. El cos va ser excarcerat a quarts de cinc de la matinada. A més, també hi ha sis ferits greus, 15 persones ferides amb lesions de gravetat menor i 37 ferides lleus. El nombre de ferits greus ha pujat aquest dissabte a sis, dos més que els quatre d'ahir al vespre.A més, per la zona habilitada pels equips d'emergències, hi han passat 47 persones més, que han marxat pel seu propi peu. Entre els dos combois hi havia 400 passatgers, segons va informar Renfe.L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, ha reclamat un "servei en condicions" per als ciutadans del Bages, una petició que assegura que té "unanimitat" entre el consell d'alcaldes de la comarca. "Dissortadament, s'han produït dos accidents en una línia que ja té mancances i en la qual s'hi han fet inversions però no suficients", ha asseverat.En aquest sentit, ha demanat esperar el resultat de les investigacions per aclarir les causes de l'accident i que expliquin per què des de l'estació de Manresa un tren va poder circular uns set quilòmetres per una via en què també hi havia un altre comboi.Un grup d'usuaris de Rodalies han convocat a través de les xarxes socials una protesta en contra de l'accident de tren a Castellgalí i conviden els passatgers a negar-se a pagar bitllets a partir de dilluns. Entenen que el xoc frontal entre els dos combois és un "punt d'inflexió". També s'ha convocat ja una manifestació dilluns a Manresa.

