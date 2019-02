Mor un jove de Lleida en un accident a Xile

Un jove de Lleida de 25 anys ha mort aquesta setmana en una accident a Xile. El noi, veí del barri de Balàfia, va patir un sinistre a 300 quilòmetres de la capital del país, quan el seu vehicle va sortir de la via per causes que es desconeixen.En la topada, segons Segre, va quedar ferit de gravetat un acompanyat de la víctima, també veí de Lleida. El ministeri d'Afers Estrangers ha confirmat el decés del jove, que feia quatre mesos que residia al país.

