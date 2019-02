Joan Ignasi Elena, la veu d'ERC sense carnet d'ERC

"A la vida s'ha de ser rebel, però no pots ser crític tota la vida en una organització perquè hi ha el risc d'esdevenir una caricatura i de restar més que sumar". Amb aquest argument, Joan Ignasi Elena va congelar el carnet del PSC després de tres dècades de militància i d'haver estat alcalde de Vilanova i la Geltrú amb aquestes sigles i membre de la cúpula socialista. Cinc anys després, exercirà de portaveu jurídic dels presos d'ERC durant el judici de l'1 d'octubre.Onejant sempre la bandera de l'esquerra, Elena va veure frustrat tant en el seu desig que el PSC abanderés el que va anomenar l'"olivera catalana" com que el partit no renunciés al sobiranisme que interpreta que forma part ara de la centralitat de la política catalana. Finalment, l'escissió dels partidaris de seguir defensant el dret a l'autodeterminació i el referèndum acordat va ser inevitable.Des d'aleshores, Elena no ha ostentat cap càrrec en la primera línia de la política, però el seu nom sempre ha estat present com a exemple de figura transversal dins del sobiranisme. De fet, després que Avancem, la plataforma que va liderar, acabés a l'òrbita dels republicans, Elena, que s'ha concentrat en treballar com a advocat al seu bufet, va presidir el Pacte Nacional pel Referèndum i el seu nom va arribar a estar a les travesses per ser conseller a proposta d'ERC.Tot i que no milita a ERC, durant aquests darrers cinc anys ha teixit una estreta amistat amb dirigents com Oriol Junqueras, així com la resta d'empresonats. D'aquí ve que el partit hagi dipositat en ell la confiança per exercir de figura d'enllaç entre els presos, les defenses i els mitjans de comunicació, paper que també exercirà Francesc Homs en el cas dels empresonats del PDECat. La coordinació, assegura Elena en una entrevista a NacióDigital, està "garantida". Si hi ha una cosa que caracteritza Elena, a més del ser perfil considerat transversal dins del sobiranisme, és el seu estil sempre moderat en el to i en les paraules. De fet, és aquest caràcter amb to conciliador el que ha propiciat que, malgrat haver marxat del partit, mantingui bona relació amb dirigents del PSC amb qui manté discrepàncies polítiques. És catòlic practicant i un amant de la Índia, país on van néixer les seves filles i que visita cada vegada que el temps i la situació li permet."Participo de la defensa de gent que ha estat molt injustament tractada i tinc l'exigència íntima de fer-ho el millor possible", explica just abans de l'arrencada d'un judici que també suposarà un trasbals vital per a ell. Els dilluns i els divendres, seguirà treballant al seu gabinet com a advocat. De dimarts a dijous, serà al Tribunal Suprem. Per desconnectar enmig de tanta voràgine, assegura, es refugiarà en la seva família, amb qui comparteix tant temps com pot. A Madrid s'emportarà lectures "que no tinguin res a veure amb el Dret" per trobar espais de descompressió.

