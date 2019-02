El menor de Lleida condemnat en les protestes per la detenció de Puigdemont recorrerà la sentència

🔴 Comunicat del company condemnat a 1 any i mig de llibertat vigilada per haver-se manifestat contra la detenció de @KRLS. pic.twitter.com/HxDgqwpWF5 — CDR Barris Nord (@CDRBarrisNord) 8 de febrer de 2019

El jove condemnat a un any i mig de llibertat vigilada per desordres públics i atemptat a l'autoritat durant la protesta a Lleida per la detenció de Carles Puigdemont , recorrerà la sentència en considerar el judici "una farsa". El menor encausat considera que és un "cap de turc" i que tot forma part d'una "persecució política". Segons el comunicat que fa el jove a través del compte de Twitterr dels CDR Barris Nord, la jutgessa fa un relat "totalment fals".El jove critica que "en un règim feixista no calen proves per condemnar-te", ja que fins i tot el responsable de l'ARRO va dir que el noi "donava puntades i cops de puny" i que "animava a fer-ho a les 3.000 persones que hi eren". En canvi, el condemnat assegura que "els únics que van atemptar van ser els Mossos donant cops de porra".El jove afegeix que l'objectiu és "posar condemnes exemplars" per "atemorir" a la gent a l'hora "d'organitzar-se i manifestar-se". També lamenta que el Govern i les organitzacions com Òmnium i l'ANC els "criminalitzen" quan van "més enllà del seu legalisme". A més, afegeix que son "assenyalats" per portar la cara tapada "per evitar la repressió" i assegura que si no ho fan així son "perseguits, condemnats i apallissats".En la protesta convocada pels Comitès de Defensa de la República davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida, el 25 de març de 2018, es van viure escenes de tensió entre els manifestants i els Mossos, que van carregar diverses vegades per evitar que els concentrats poguessin arribar fins a les portes de l'edifici.La mobilització, amb el lema 'Trenquem les cadenes de la repressió', va arribar a congregar més de 3.000 persones, una xifra que es va reduir a uns quants centenars quan van començar els enfrontaments amb la policia.Hi ha deu investigats més, majors d'edat, que encara no tenen data de judici. Se'ls acusa de desordres públics i atemptat als agents de l'autoritat.

