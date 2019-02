Calvet diu que l'accident ferroviari «es podria haver evitat amb més inversions»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha apuntat a l'Estat -que té la competència de les infraestructures ferroviàries- quan ha afirmat que l'accident de trens de Castellgalí (Bages) "es podria haver evitat amb més inversions". El conseller ha recordat igualment que a la "xarxa ferroviària catalana hi falta una injecció important de milions".Calvet també ha donat les causes directes del xoc, que es va produir per "una concatenació d'errades tant de senyalització automàtica com de comunicació manual entre els trens i el centre de control". Així ho ha dit e n una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.Calvet ha recordat que "hi va haver una sèrie d'errades que van provocar que el tren, que venia de Lleida, circulés set quilòmetres per la via que no li tocava". Calvet ha reconegut que "sempre hi pot haver accidents" però ha explicat que "quan n'hi ha s'ha d'analitzar per què passen". "Un xoc frontal és una situació greu", ha reflexionat en veu alta el conseller, que ha detallat que estan "a l'espera" que Renfe i Adif els passin els informes i que els convocaran a una reunió perquè els "donin explicacions i per exigir responsabilitats i solucions".El portaveu del sindicat SEMAF, Luís Moyano, ha concretat que la maquinista que ha mort i que conduïa el tren de Rodalies cap a Manresa anava per la via correcta i que va ser el Regional que es dirigia cap a Barcelona el que circulava en sentit contrari.El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha informat que de moment no hi ha previsió de quan es podrà reobrir la via i que de moment hi ha un servei alternatiu per carretera. La companyia ferroviària preveu treballar tot el cap de setmana en aquest punt "perquè van descarrilar tots els cotxes dels dos trens". Aquestes tasques es poden allargar perquè encara està treballant al lloc "la policia judicial que fa les tasques d'investigació".L'accident va deixar una persona ha morta -la maquinista d'un dels dos trens, de 26 anys- i gairebé un centenar de ferides -cinc d'elles de gravetat- en una col·lisió entre un tren de la R4 i un altre de la R12 a Castellgalí, al Bages. Un dels combois, que cobria el trajecte entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, va descarrilar. Un tercer tren, que circulava per la via paral·lela ha hagut d'accionar el fre d'emergència. En aquest cas, no hi va haver impacte.

