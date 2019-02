Borràs, protagonista secundària

L'exconsellera de Governació Meritxell Borràs és una de les tres dirigents que formaven part de l'anterior Govern que estan en llibertat. Va entrar a l'executiu català sota el lideratge d'Artur Mas el juny del 2015 i Carles Puigdemont la va mantenir al càrrec fins que es va destituir el Govern amb l'aplicació del 155. Durant els preparatius de l'1-O, però, va embarrancar el procés de compra d'urnes des de la seva conselleria, motiu pel qual es va acabar transferint la competència. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen per a ella set anys de presó i 16 d'inhabilitació per desobediència i malversació, a més d'una multa de prop de 30.000 euros.Després de la declaració d'independència del 27 d'octubre, Borràs inicialment va marxar a Brussel·les, però finalment va optar per tornar i declarar a l'Audiència Nacional. Va ser empresonada del 2 de novembre al 4 de desembre del 2017 i va compartir cel·la amb Dolors Bassa a Alcalá Meco. Després de ser alliberada, va rebutjar formar part de les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D. Que la seva conselleria va quedar despullada de les competències per organitzar l'1-O serà un dels seus principals arguments de defensa.A continuació, tres articles clau per entendre el paper de Borràs durant el judici:

