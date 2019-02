Mundó, el compromès extern

Carles Mundó és un dels pocs exconsellers, com Meritxell Borràs i Santi Vila, que estan en llibertat. L'extitular de Justícia va estar 33 dies empresonat -des del 2 de novembre fins al 4 de desembre del 2017 i la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen per a ell set anys de presó i 16 d'inhabilitació per desobediència i malversació, a més d'una multa de prop de 30.000 euros. Va ser sempre un dirigent fidel als seus companys de Govern i de partit (ERC) tot i diagnosticar "errors" en l'estratègia sobiranista que es va guardar d'expressar en públic.Mundó va viure amb especial incomoditat el que s'arribés a la tessitura d'haver de prendre una dràstica decisió entre fer la declaració d'independència o bé convocar eleccions enlloc d'haver trobat una sortida per capitalitzar l'1-O. Després de ser alliberat, es va implicar activament a la campanya del 21-D, tal i com va prometre a Oriol Junqueras, amb qui va compartir cel·la, i el 9 de gener del 2018 va renunciar a l'acta de diputat i va deixar la primera línia de la política per tornar a exercir d'advocat al Bufet Vallbé. Tot i això, ha seguit denunciant en actes públics la situació d'injustícia que considera que estan vivint, especialment els exconsellers privats de llibertat.A continuació, tres articles clau per entendre el paper que tindrà Mundó durant el judici:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor