Primeres hipòtesis sobre les causes de la col·lisió mortal entre dos trens al Bages

El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha apuntat com a possible causa de l'accident ferroviari d'aquest divendres, que ha provocat la mort d'una persona -la maquinista d'un dels dos combois, de 26 anys d'edat- i més d'un centenar de ferits, a un problema de senyalització "en l'automatisme que hauria d'impedir que un tren circuli en contravía" i també possiblement a un problema de sistemes manuals.



El tren que anava de Manresa en direcció Barcelona estava utilitzant la via que s'utilitza per anar de Barcelona a Manresa: "El perquè aquest tren estava en "contravía" s'haurà d'analitzar, i perquè no s'ha parat el tren".

