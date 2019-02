Investigació en marxa per determinar les causes del nou accident ferroviari mortal al Bages

El president de la Generalitat, Quim Torra; els consellers Damià Calvet (Territori), Alba Vergés (Salut) i Miquel Buch (Interior), i el president de la Renfe, Isaías Táboas, s'han traslladat, aquest vespre de divendres, fins a l'escenari de l'accident de tren que ha tingut lloc entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Tots ells han mostrat el condol a la família de la persona morta -una noia de 26 anys, que conduïa un dels combois- i han enviat missatges de suport a les víctimes de l’accident -quatre ferits greus; nou de menys greus i 92 de lleus- i a les seves famílies.El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha explicat que en l’accident hi han treballat una cinquantena d’agents dels Mossos d’Esquadra i una cinquantena de Bombers de la Generalitat, i que el principal objectiu que tenien era "treure les persones ferides de la zona on s’ha produït l’incident, de difícil accés". Buch també ha exposat que aquesta nit diversos agents treballaran en el lloc dels fets i que "començarà, de seguida, un procés d’investigació".Per la seva banda, Damià Calvet ha confirmat que el xoc (que ha qualificat de "violent") entre els dos combois s’ha produït perquè el tren que venia de Lleida (R12) no ha canviat de via quan ha arribat a Manresa, i s’ha posat a circular en direcció contrària. Així mateix, ha manifestat que la investigació de les causes del sinistre aniran a càrrec de Renfe i Adif; una afirmació que ha subscrit Isaías Táboas, president de Renfe, tot apuntant que aquesta tasca la durà a terme la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, adscrita al Ministeri de Foment d’Espanya.Damià Calvet ha assegurat que a partir de demà la Generalitat reforçarà la línia de rodalies entre Manresa i Barcelona dels FGC. Des de la Renfe s’ha confirmat que posaran a disposició dels passatgers un servei d’autobús que anirà des de Manresa fins a Sant Vicenç de Castellet.

