El judici que també interessa al «Borneo Bulletin»

La veu del corresponsal



A cada article provarem de donar veu a un corresponsal o periodista estranger per poder captar la seva mirada. Comencem amb Alasdair Fotheringham, periodista britànic freelance que escriu per al diari londinenc The Independent, entre d'altres, des de Madrid. Des de fa 10 anys segueix de prop el procés independentista i ara tornarà a dedicar bona part del seu temps al cas català, amb els ulls posats en el judici que és a punt de començar. Creu que "per descomptat que tindrà implicacions polítiques, per més que la justícia segueixi el seu propi camí". Fotheringham assegura que "tant els partidaris dels partits unionistes com els dels partits separatistes veuen aquest procés com un moment clau. Tot plegat esdevindrà quelcom més gran que el judici mateix".

La premsa mundial torna a dirigir la seva atenció cap a a Catalunya i Espanya i per això des den'estarem molt pendents amb la secció "Observadors internacionals". Tot i els esforços de l'Estat per presentar el judici a l'independentisme com un procés judicial més, celebrat amb la més absoluta independència i transparència, la cobertura internacional mostra que no es tracta d'un causa més, sinó d'una actuació judicial amb profundes implicacions polítiques.El corresponsal del diari irlandès The Irish Times explicava en un extens article que el procés judicial que comença a Madrid és "el més políticament explosiu de la història moderna d'Espanya". Detallava amb cert astorament els esforços del ministeri d'Afers Exteriors comandat per Josep Borrell i de l'agència Global Spain per explicar al món que serà un judici net i transparent: una iniciativa que sorprèn els corresponsals estrangers, que no acostumen a veure un estat havent de fer un esforç per demostrar la seva transparència i qualitat democràtica. També destaca l'element de la violència -necessari per poder processar (i condemnar) per rebel·lió o sedició- i que "el moviment independentista sempre ha rebutjat públicament".El diari Clarín, de Buenos Aires, reunia en una mateixa crònica el trencament de l'incipient diàleg entre Madrid i Barcelona, la manifestació de la dreta contra aquest diàleg i "l'inici d'un judici històric als líders separatistes per la temptativa de secessió del 2017".No són només els grans mitjans globals els que informen sobre el judici que comença a Madrid. Com en els moments més àlgids del procés, diaris i digitals dels indrets més allunyats de la realitat catalana tornen a ocupar-se de l'assumpte. Per exemple el Borneo Bulletin , del sultanat de Brunei, explicava el com i el perquè del judici, tot allunyant-se de les tesis oficials que sostenen que només és un judici: "El procés serà emès per la televisió espanyola i s'espera que tingui implicacions polítiques d'abast estatal". Per als separatistes catalans, el judici als líders és personal ", titulava la crònica el canal de notícia Channel News Asia, l'equivalent a la CNN del sud-est asiàtic, amb emissions a 28 països de la regió. "Tot i que només 12 líders seuran al banc dels acusats, molts separatistes catalans senten que ells també seran sotmesos a judici", explicava l'article, que se centra més en els greuges denunciats per l'independentisme que en el judici en sí.​Una altra mostra de fins a quin punt els ulls del món tornen a posar-se sobre Catalunya i Espanya el trobem en aquest article del diari Lakeland Observer, d'una petita localitat propera a Minneapolis, Minnesota, que amb el títol " D'Escòcia a Tailàndia, tothom està mirant cap a Catalunya ", aprofitava per fer un repàs de l'estat dels diversos conflictes independentistes d'arreu del món. El reportatge s'il·lustrava amb una fotografia d'un mural a favor de la independència de Catalunya pintat en una paret de Belfast, a Irlanda del Nord.El Daily Nation de Kènia dedicava aquest dissabte un reportatge amb fotografies de tots els líders sotmesos a judici: " Procés als exlíders catalans: tot el que n'has de saber ". Com molts altres mitjans internacionals, destacava l'element de la violència, que "molts experts legals espanyols neguen que existís".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor