La Lliga imposa una nova sanció econòmica de 200.000 euros al Reus

LaLiga no en té prou i imposa una nova sanció al CF Reus Deportiu. Aquest divendres a la tarda, el club del Baix Camp ha informat que ha rebut una altra sanció econòmica de 200.000 euros.Segons el club, la causa d'aquesta multa és que l'anterior direcció del Reus va informar LaLiga que el principal accionista aportaria 2 milions d'euros a la tresoreria del club, en un contracte de préstec, però va acabar aportant una xifra considerablement menor. Aquesta notícia s'afegeix a la que ja es va conèixer fa una setmana, a la ratificació per part del TAD (Tribunal Administratiu de l'Esport, per les seves sigles en català) de la decisió del jutge de Disciplina Social, que va acordar l'expulsió temporal de 3 anys de la competició professional i li imposava una multa accessòria de 250.000 euros per l'incompliment dels deures adquirits amb els seus futbolistes.

