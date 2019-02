La persona morta en el xoc frontal de dos trens a Castellgalí és la conductora d'un dels combois

🔴 ACTUALITZACIÓ balanç accident @rod4cat i @rod12cat segons @semgencat

1 persona morta

1 persona ferida greu

15 persones ferides menys lleus

Diverses persones afectades sent ateses ara mateix#alerta #ProteccioCivil #FERROCAT — Protecció civil (@emergenciescat) February 8, 2019

Almenys una persona ha mort i gairebé un centenar han resultat ferides -dues d'elles de gravetat, 16 en estat menys greu i una vuitantena lleus- en una col·lisió entre un tren de la R4 i un altre de la R12 a Castellgalí, al Bages. Un dels combois, que cobria el trajecte entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, ha descarrilat, tal com ha informat Protecció Civil. La persona que ha mort és la conductora d'un dels combois Un tercer tren, que circulava per la via paral·lela ha hagut d'accionar el fre d'emergència. No hi ha hagut impacte.

L'incident ha tingut lloc a dos quarts de set de la tarda. La línia és la mateixa on fa uns mesos hi va haver un accident també amb una víctima mortal a Vacarisses. Segons Renfe, entre els dos combois viatjaven 300 persones. També han indicat que un dels trens sortia de l'estació de Sant Vicenç de Castellet i l'altre hi arribava.



Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat, i Renfe ha tallat la circulació de la línia. Una cinquantena de passatgers il·lesos ja han estat traslladats a Manresa. D'altra banda, el Centre d'Atenció als Familiars s'ha establert a l'Ajuntament de Castellgalí. Els consellers d'Interior, Miquel Buch, i de Salut, Alba Vergés, han anunciat que s'adreçaran fins a l'indret.Alerta #FERROCAT per tren de la @rod4cat que ha descarrilat entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Equips @emergenciescat activats. Es desconeix si hi ha persones afectades i el seu estat #ProteccioCivil

— Protecció civil (@emergenciescat) 8 de febrer de 2019

Estem treballant en un xoc entre dos trens a la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç del Castellet i Manresa, juntament amb @mossos i @semgencat — Bombers (@bomberscat) 8 de febrer de 2019

