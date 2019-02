Torra visita els presos a Soto del Real i Alcalá Meco a les portes del judici

El president de la Generalitat, Quim Torra, visita aquest dissabte les preses i els presos polítics als centres penitenciaris de Madrid a les portes del judici al Tribunal Suprem. Torra comença la visita a Alcalá Meco, on hi ha recloses Carme Forcadell i Dolors Bassa, i l'acaba a Soto del Real, on hi ha Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Turull. Fa una setmana, el president ja els va acomiadar en el trasllat des de Brians 2 fins a les presons espanyoles Torra anirà sovint a Madrid al llarg dels propers mesos, perquè té previst assistir a la sala del Suprem on es produirà el judici. Dimarts mateix, en l'obertura del procés, ocuparà una cadira al costat del vicepresident Pere Aragonès, i després té previst atendre els mitjans de comunicació des de la delegació del Govern a la capital espanyola. L'agenda del judici ha modificat el calendari habitual de l'executiu, que la setmana vinent es reunirà de forma extraordinària dilluns a la tarda en lloc de dimarts.El president de la Generalitat, en els propers dies, també té previst fer una conferència a Brussel·les per denunciar la situació dels encausats, i compaginarà el dia a dia de l'executiu amb l'assistència al Suprem. Especialment en dates simbòliques, quan declarin els presos i quan hi hagi testimonis rellevants. La previsió és que hi hagi tres dies per setmana de judici, però es podria ampliar la previsió en funció de com evolucioni. El Suprem vol que tot s'acabi abans de les eleccions municipals del 26 de maig.Les visites de Torra a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses van ser habituals mentre els presos van habitar presons catalanes. El president s'hi desplaçava per donar-los ànims i també per tractar qüestions polítiques, especialment a Lledoners, on hi havia Junqueras -líder d'ERC-, Sànchez -líder de JxCat- i membres de l'anterior Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor