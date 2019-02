Carta de Colau a Juncker, Tusk i Tajani pel judici de l'1-O: «És una situació anòmala a Europa»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta als principals representants de la Unió Europea per transmetre la seva "inquietud" pel judici a l'independentisme que començarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i del Consell d'Europa, Donald Tusk, han rebut una missiva en què Colau qualifica la causa judicial com una "situació anòmala" a Europa.Colau lamenta que els presos s'enfronten a penes de presó que poden sumar 74 anys i recorda que el partit d'ultradreta Vox exerceix d'acusació particular. "Està utilitzant el judici com a altaveu per difondre el seu ideari d’odi i obtenir-ne un rèdit electoralista", assegura l'alcaldessa.A la missiva l'alcaldessa insisteix que no és independentista i no comparteix moltes de les decisions preses pels anteriors representants del Govern però titlla el judici de "fracàs polític" i considera que si acaba amb condemnes, s'incrementarà la divisió i es farà més difícil optar per una solució negociada.Colau també critica l'empresonament preventiu dels presos polítics i argumenta que dificulta la preparació d'una "defensa efectiva".L'alcaldessa de Barcelona acaba la seva carta a Juncker instant-lo a no ignorar que la situació actual a Catalunya és un "conflicte polític" que s'ha d'abordat des del dialeg recentment iniciada.En la carta a Tajani i Tusk, Colau detalla que ha convidat diversos membres del Parlament Europeu a assistir al judici el 20 de febrer. "No estem només davant d’un afer intern de l’estat espanyol, sinó que les conseqüències d’aquest judici són d’interès pel conjunt d’institucions europees", defensa.Colau també fa referència a l'estabilitat de la Unió Europea i argumenta que el "ple reconeixement dels drets humans i les llibertats democràtiques" ha estat el "far" que ha permès la construcció del club d'estats.

Carta a Jean-Claude Juncker

