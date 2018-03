VÍDEO Rahola adverteix d'una «conxorxa» de l'Estat per reprimir l'independentisme

L'escorcoll de gairebé 12 hores de la Guàrdia Civil a la seu d'Òmnium Cultural ha monopolitzat l'actualitat política catalana d'aquest dijous. Ja a la tarda, quan la policia espanyola abandonava el local principal de l'entitat cultural sobiranista, l'escriptora i tertuliana Pilar Rahola ha denunciat en el programa Tot es Mou de TV3 una "conxorxa" des de l'Estat per "fer-la molt grossa i espantar la gent perquè ningú posi en dubte la unitat d'Espanya".Rahola assegura que ja no li queda massa dosi d'indignació després de tots els "disbarats" del govern espanyol per reprimir el clam independentista. "És una pota més d'aquesta gran estratègia de repressió", assenyala Rahola.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha assegurat que no trobaran "segur" cap vinculació econòmica de l'entitat amb la Generalitat, i ha instat la Guàrdia Civil a anar "a les seus del partit que governa l'Estat" on potser sí que "trobarà una vergonya democràtica". Així mateix, ha afirmat que "no calia aquest xou" ni la "humiliació" que s'està practicant a Òmnium, i des de l'entitat ha assegurat que n'estan "farts": "Ja n'hi ha prou de com ens estan tractant". La Guàrdia Civil ha iniciat un registre a tota la seu per buscar documentació econòmica i una connexió amb els cartells de l'1 d'octubre.

