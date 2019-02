Un passatger del tren accidentat al Bages: «De sobte, hem caigut tots a terra»

Almenys una persona ha mort i gairebé un centenar han resultat ferides -quatre d'elles de gravetat, nou en estat menys greu i 92 lleus- en una col·lisió entre un tren de la R4 i un altre de la R12 a Castellgalí, al Bages. Un dels combois, que cobria el trajecte entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, ha descarrilat. La persona que ha mort és la conductora d'un dels combois Un tercer tren, que circulava per la via paral·lela ha hagut d'accionar el fre d'emergència. En aquest cas, no hi ha hagut impacte.ha pogut parlar amb un dels passatgers que viatjaven en el tren accidentat, l'Arnau: "He sentit com frenava de cop i, sense tenir temps a adonar-nos què estava passant, hem caigut tots a terra". Segons ha explicat una altra passatgera, que no ha volgut mantenir-se en l'anonimat, a aquest mateix diari, han estat molts els passatgers que "han saltat pels aires" i "han impactat amb força contra el terra o els seients de davant".Després de moments de caos i "força dosis de pànic", tots els passatgers han estat traslladats a una zona allunyada del lloc de l'accident. "Jo seia al segon o tercer vagó, no me'n recordo, només que he sentit com un cop, el tren ha frenat, i després ja queia a terra", afirma. "He tornat a obrir els ulls i he vist molta gent en la mateixa situació que jo, que havien caigut. Molts tenien cara, cames i braços ensangonats", explica l'altra passatgera.

