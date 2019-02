Almenys un mort i vuit ferits per una col·lisió frontal entre dos trens al Bages

⭕ Accident ferroviari entre St. Vicenç Castellet i Manresa. @semgencat informa:

1 persona morta

8 persones ferides menys greus

Diverses afectades

Alerta #ferrocat #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de febrer de 2019

Alerta #FERROCAT per tren de la @rod4cat que ha descarrilat entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Equips @emergenciescat activats. Es desconeix si hi ha persones afectades i el seu estat #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de febrer de 2019

Estem treballant en un xoc entre dos trens a la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç del Castellet i Manresa, juntament amb @mossos i @semgencat — Bombers (@bomberscat) 8 de febrer de 2019

Almenys una persona ha mort i vuit han resultat ferides en una col·lisió entre un tren de la R4 i un altre de la R12 a Castellgalí, al Bages. Un dels combois, que cobria el trajecte entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, ha descarrilat, tal com ha informat Protecció Civil.L'incident ha tingut lloc a dos quarts de set de la tarda. De moment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha enviat vuit ambulàncies. La línia ferroviària està interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera.

