Follar amb senyors: saludable i enriquidor

on l'autor es preguntava si era saludable follar amb noies joves i avui, com a noia jove, m'agradaria aprofitar aquest altaveu per respondre. Follar, allitar-se, o tenir un afer amb un home de certa edat té els seus avantatges i els seus inconvenients, però centrant-nos en els primers podríem confirmar que és saludable i enriquidor.que en moltes ocasions busquen solucionar mitjançant històries amoroses amb noies 20 anys més joves que ells. El prototip d'aquest tipus d'home és realment molt variat, però, ai las!, les estratègies que segueixen són sempre les mateixes. Per una banda trobem a aquells que han seguit els paràmetres socials que s'esperava d'ells: casats i amb fills petits, bones feines estables i un avorriment interior que intenten esquivar mirant l'última sèrie de Netflix que ha sortit, o anant a veure el futbol amb els seus amics.malgrat que molts d'ells ni t'ho diuen. Aquests primers solen ser bastant inofensius, t'omplen de floretes, sempre tens un missatge seu esperant-te quan agafes el telèfon i t'escalfen l'orella dient-te coses com que mai han conegut una noia com tu, o que ets diferent de totes les altres. Tòpics que no fan altra cosa que remarcar que no saben relacionar-se amb les dones. Faig un petit incís aquí: m'agradaria comentar que no volem que ens digueu que som diferents de les altres, més madures, més intel·ligents o més boniques. Perquè, si fos per mi, m'assemblaria encara més a les meves amigues, que són exactament aquestes coses i encara moltes més.setmanes o mesos, amb trobades on busquen divertir-se oblidant l'edat que tenen. Amb sort et pagaran el cinema, les crispetes, el sopar i la nit d'hotel, perquè òbviament no podeu anar a casa seva, i ell a un pis d'estudiants (o compartit) no té massa ganes d'anar-hi. En el poc temps que dura et deixes emportar, és fàcil perquè no et molesten massa, tenen la seva vida i van molt estressats.sabent que un dia t'enviarà un missatge covard, dient que no pot seguir amb això perquè té por de perdre la dona i els nens i alguna cosa sobre l'hipoteca. Amb sort serà un missatge per WhatsApp i utilitzarà algun emoji per fer-se el modern. Quan això passa, has de pensar que podria haver estat pitjor: et podria haver deixat per correu electrònic! Creieu-me, hi ha gent que ho fa.Darkys, els anomenem amb les amigues, de persona fosca i perillosa. Entraríem a una categoria bàsicament ocupada per intel·lectuals de tota mena: periodistes, músics, escriptors, actors, humoristes, polítics... Homes de l'esfera pública, alguns amb un ego d'aquell que no saps com de de gran ha de ser casa seva perquè puguin cabre-hi tots dos, ell i el seu ego. La vanitat els perd, se solen creure interessantíssims però al mateix temps solen ser persones amb molts complexos, emocionalment inestables i incapaços de gestionar la seva vida i òbviament una relació.A vegades aprofiten algun tema del qual tu hagis escrit o parlat. Sol ser sobre feminisme, en el meu cas. Et parlen des d'una posició de poder, perquè clar, tu saps qui és ell i hauries d'estar agraïda perquè "ELL" t'està fent cas. Els pot la intensitat, així que els afalacs amb ells es multipliquen així com la qualitat dels restaurants on et porten, bons vins i bons còctels. Si tens sort i algun d'ells s'enamora molt de tu, potser et paga el lloguer d'aquell mes si li dius que vas malament de pasta.En qualsevol cas el més divertit d'aquests no és això, sinó que envien els mateixos missatges a totes les dones, els diuen exactament les mateixes frases amb les mateixes paraules, els envien els missatges amb 5 minuts de diferència. I deixeu que us digui una cosa, senyors: les dones som amigues, ens coneixem, tenim vincles, amistats comunes, ens expliquem les coses. Sigueu menys intensos i menys cutres per favor.es conformen amb poc, sobretot al llit, qualsevol cosa que els facis els té contents. Crec que al final, és més per l'eròtica d'estar amb una noia jove, que realment per tu, però al final, tu te'n beneficies, perquè t'exigeixen poc i et donen molt. Living in a material world so I'm a material girl.deixeu-me dir abans que compartiu l'article indignats i indignades pel meu sexisme i la meva manera de parlar dels homes que aquest article és un joc, que res del que hi explico és real ni vivencial. Perquè jo respecto a les persones amb les quals me'n vaig al llit i la seva intimitat, tinguin l'edat que tinguin. Perquè quan estic amb algú el considero un subjecte i no un objecte. I tant de bo, a les dones ens passés el mateix i no haguéssim de llegir als mitjans el que significa i suposa anar al llit amb nosaltres.

