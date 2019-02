El Montseny acollirà una «residència creativa» d'escriptors

Marc Castells i Laura Borràs a la residència El Vilar de Fogars de Montclús Foto: Jordi Purtí

El president de la Diputació de Barcelona , Marc Castells, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, han anunciat aquest divendres que la finca El Vilar de Fogars de Montclús, al Parc Natural del Montseny, s'adequarà en el futur més immediat a usos culturals.En aquest sentit, el president de la Diputació de Barcelona ha explicat que d'aquesta manera es posa "al servei del país, la societat i la cultura, que ens permetrà ser un país avançat i modern i que ens assimilarà als millors països que tenen cura del seu patrimoni literari".Per poder fer-ho possible, Castells ha manifestat que es posarà en marxa una comissió de treball per generar el protocol de convocatòries que permetrà que aquest espai sigui utilitzat intensament al servei de la cultura.Laura Borràs, per la seva banda, ha remarcat que la finca és un espai idoni per poder desenvolupar la creativitat i, des del Departament, es valora molt positivament la proposta de la Diputació de Barcelona de donar aquest ús a un patrimoni que actualment "està infrautilitzat".La consellera de Cultura ha explicat que, en el futur, El Vilar es convertirà en una residència creativa d'escriptors o eventualment també dedicat a altres arts que, en definitiva, "és una reclamació que ens fa el sector de la cultura. Poder disposar d'aquests espais que generin aquesta creativitat i, aquest espai ho permet".Aquest espai de 148.000 metres quadrats és propietat de la Diputació de Barcelona des de l’any 1929 i des del 1973 l’han utilitzat com a residència temporal de descans els presidents de la Diputació Joan Antoni Samaranch, Josep Tarradellas, Antoni Dalmau i Manel Royes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor