VÍDEO La divertida (i punyent) paròdia del «Polònia» de l'espot de «This is the real Spain»

"Espanya és un país democràtic i com tots els països democràtics hem de fer un vídeo per demostrar-ho". Així comença el gag humorístic del Polònia de TV3, que fa una paròdia de l'espot que va llançar el Ministeri d'Exteriors –a través de l'entitat Espanya Global- titulat "The real Spain", amb l'objectiu de reforçar la imatge democràtica de l'Estat a les portes del judici de l'1-O.Al vídeo del Polònia hi apareixen parodiats Pedro Sánchez, Pablo Casado, Manuel Marchena, Ana Botín i Albert Rivera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor