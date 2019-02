El síndic inicia una investigació dels casos d'abusos sexuals a menors en l'Església catòlica

El síndic de greuges, Rafael Ribó, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El Síndic de greuges, Rafael Ribó, ha iniciat una investigació d'ofici específica dels casos d'abusos sexuals a menors en l'Església catòlica demanant informació al Govern, la Conferència Episcopal Tarraconense i l'Abadia de Montserrat. Ribó considera que "en les últimes setmanes s'ha tornat a evidenciar l'ocultació i la invisibilitat" de víctimes d'abusos sexuals en institucions o centres de l'Església catòlica, "coneguts suposadament pels seus superiors, sense que aquests abusos fossin posats en coneixement de les autoritats corresponents ni es fessin actuacions per determinar l'existència d'altres infants afectats".Ribó ha destacat que la lluita contra els abusos sexuals infantils l'ha de liderar el Govern, ha reclamat prevenció, formació, protocols, reparació i sensibilització i ha anunciat la creació d'una comissió independent per ajudar-lo en aquesta investigació. Pel que fa als primers passos d'aquesta investigació d'ofici de Ribó, el síndic ha especificat que després de demanar la informació, el Govern "ja ha aportat algunes dades tot i que en falten moltes més" i que Montserrat "ha mostrat la seva disposició a col·laborar" per tal de poder millorar "l'articulació de mesures per evitar casos com aquests".El síndic ha exposat que són el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d'Educació les institucions que han de liderar les polítiques i mesures de protecció a la infància i l'adolescència. A més, en aquesta matèria, ha demanat de manera específica a les autoritats de l'Església catòlica que cooperin en la investigació.El síndic crearà un equip específic per atendre totes les víctimes que se li adrecin per exposar el seu cas i orientarà les seves actuacions a l'anàlisi dels fets, la determinació de responsabilitats amb relació als drets dels infants i l'impuls per a la creació dels mecanismes de prevenció, detecció, intervenció i reparació.També ha anunciat que crearà una comissió independent i interdisciplinar, que presidirà, amb participació d'experts reconeguts en la matèria, amb l'objectiu de col·laborar i assessorar el síndic en els treballs d'investigació en els casos d'abusos sexuals en institucions catòliques. La informació que es derivi de les investigacions i que pugui constituir delicte serà traslladada al Ministeri Fiscal.El síndic vol millorar també els instruments existents per a la lluita contra l'abús sexual infantil. En aquest sentit, vol treballar un possible protocol específic i fer programes de formació per garantir que es pugui prevenir i combatre qualsevol intent d'abús o atemptat als drets bàsics. També planteja l'estudi de polítiques de reparació a les víctimes dels abusos i d'ajut a la superació dels fets, així com fer campanyes de sensibilització en aquest camp.

