L'agenda dels líders independentistes a l'exili coincidint amb l'inici del judici

L'expresident Carles Puigdemont i els seus exconsellers exiliats a Bèlgica i el Regne Unit viatjaran a diverses capitals europees coincidint amb l'inici del judici de l'1-O. Una setmana activa del moviment independentista arreu d'Europa, ja que el conseller d'Acció Exterior Alfred Bosch i diversos diputats d'ERC també es desplaçaran a ciutats del vell continent per denunciar la causa.Puigdemont visitarà la delegació del Govern a Berlín el 12 de febrer on farà una atenció a la premsa al migdia per valorar el primer dia de judici de la causa contra els exmembres del seu govern i els líders de les entitats sobiranistes. L'ANC ha convocat una concentració a Brussel·les davant de les institucions europees per protestar contra aquest judici.D'altra banda, el conseller Bosch serà a París el dia 12 per reobrir la delegació del Govern a França. A més, ERC ha anunciat aquest divendres que diversos diputats de la seva formació es traslladaran a l'exterior per explicar a parlamentaris d'altres estats la "repressió política" i la voluntat d'una "sortida política" al conflicte amb l'Estat. Tanmateix, encara no han concretat les dates i llocs d'aquesta gira internacional.Pel que fa a la resta de membres del govern de Puigdemont a l'exili, l'exconsellera Clara Ponsatí participarà dimarts en un debat a la ciutat noruega de Bergen.