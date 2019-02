La crisi de l'amiant mina la relació entre TMB i els sindicats

El comitè d'empresa acusa TMB de voler protegir-se de cara a un possible judici

El conflicte del metro és un dels motius de la convocatòria de vaga. Foto: ACN

TMB assegura que l'amiant al metro no suposa un risc per a passatgers i treballadors

Els ànims es van escalfant progressivament al metro, des que el 9 de gener Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va reconèixer que 12 treballadors patien afectacions de salut per culpa de l’amiant . Des d’aleshores, els punts de la xarxa subterrània amb rastres d’aquest material han augmentat i els sindicats són crítics amb la gestió del conflicte que ha fet TMB. De fet, és un dels motius pels quals el comitè d'empresa justifica la convocatòria de vaga durant el Mobile World Congress. L’última mostra de desconfiança dels sindicats envers l'empresa ha estat el document enviat pels delegats de prevenció del comitè a la plantilla el 7 de febrer, al qual ha tingut accésEl document transmet dues recomanacions als treballadors a l’hora d’omplir el qüestionari que han de respondre quan se sotmeten a les revisions mèdiques. La primera, no respondre cap pregunta referent a l’històric de situacions de risc i exposició a l’amiant. La segona, afegir a l’apartat “altres”, el següent comentari: “La direcció ha de ser coneixedora dels llocs de feina que he desenvolupat des que vaig ingressar a FMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA). Notifico que he treballat i treballo a FMB exposat a l’amiant, sigui de forma directa o indirecta”.Els delegats de prevenció també insten la plantilla a respondre de manera anònima el test que l’empresa entrega durant les sessions informatives sobre materials amb amiant. A més, recomanen als treballadors que demanin una còpia dels resultats per si volen demanar una segona opinió a un altre centre mèdic.El document enviat pel comitè d'empresa acusa TMB d'utilitzar els qüestionaris als treballadors per la seva “defensa legal”. Els delegats de prevenció denuncien que l’empresa no vol reconèixer les conseqüències de l’exposició a l’amiant sobre els treballadors per esquivar responsabilitats si s’arriba als tribunals.​El qüestionari que han de respondre els treballadors quan es fan la revisió mèdica inclou preguntes sobre els llocs de la xarxa de metro ho han treballat i els materials i instruments que han fet servir al llarg de la seva trajectòria a l’empresa. “TMB coneix perfectament la nostra vida laboral”, diu Ángel González, el delegat del sindicat Solidaritat Obrera, el tercer amb més representació al comitè. González considera que algun treballador pot oblidar algun detall a l’hora de respondre les preguntes i acusa TMB de voler “cobrir-se les espatlles” de cara a un possible judici.Arran de l’enviament del document per part dels delegats de prevenció, fonts de TMB asseguren que l’empresa “està fent el que ha de fer”. Les mateixes fonts insisteixen que el diàleg amb els delegats de prevenció és “constant”. “Hem fet reunions monogràfiques extraordinàries sobre l’amiant sempre que ha calgut”, diuen.Els treballadors afectats es plantegen demanar, a través dels tribunals si cal, que l'empresa reconegui les conseqüències de la seva exposició a l'amiant com una malaltia laboral. Això els permetria la possibilitat de jubilar-se anticipadament o de ser indemnitzats però la legislació vigent ho dificulta.Els dotze treballadors afectats tenen danys a la pleura, la membrana que recobreix el pulmó, i la seguretat social no reconeix aquests problemes de salut com a malaltia professional. Amb tot, els empleats entenen que les afectacions derivades de l’exposició a l’amiant poden empitjorar amb el temps i evolucionar en patologies que sí que estan reconegudes com a malalties professionals.Els delegats de prevenció van enviar el document a la plantilla el mateix dia que TMB senyalitzava amb adhesius i cartells la presència d’amiant en punts de la xarxa de metro que fins ara no lluïen cap indicació. Alguns, en zones de pas de passatgers com el passadís que connecta la L1 i la L3 a plaça Catalunya , el passadís d’enllaç de l’estació de Passeig de Gràcia i la parada de la Verneda.TMB insisteix que els nous elements amb amiant estan lluny de l’abast d’usuaris i treballadors i que, per tant, no poden suposar un risc per a la seva salut. Uns arguments que no convencen el comitè d’empresa.El sindicat majoritari del comitè és la UGT i el seu representant al comitè, Jordi Gómez, demana que l’empresa no només senyalitzi els elements que tenen amiant sinó que els retiri. “Com a mínim, haurien de tenir un pla per planificar com els retirarà”, diu. Des de CCOO José Moreno considera que TMB “fa tard” en la retirada dels elements contaminats amb amiant. “No es va fer la feina quan calia i ara està sortint amiant a tot arreu”.Des de la CGT, el delegat al comitè d’empresa Toni Edo acusa TMB de voler “minimitzar” les conseqüències de l’exposició a l’amiant. “Estan trobant amiant a tot arreu i diuen que no ens afectarà si no hi posem el nas a sota”, afirma.Aquest divendres el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, ha recordat que l’empresa fa més d’un any que està fent inventari de tots els punts de la xarxa de metro on hi ha amiant i les fonts de TMB consultades perpreveuen que el procés s’allargarà. Cañas ja ha avisat que fins que no acabi l’inventari no es podrà presentar una “previsió tancada” de la retirada dels elements amb amiant i TMB defensa que ja s’han retirat rastres del mineral contaminant d’alguns punts. També, ue hi ha programada la retirada del fibrociment del sostre de l’estació de la Verneda per Setmana Santa, la qual cosa suposarà un tall de circulació en aquesta parada.Tot i això, els vagons que tenen pintura amb amiant continuaran circulant fins al 2022 , la data en què TMB preveu disposar dels nous combois, pels quals s’acaba d’iniciar el procés de licitació. Mentrestant, el comitè d’empresa lamenta que l’inventari de l’amiant a TMB hagi començat més d’una dècada després que el 2002 l’estat espanyol prohibís la fabricació de productes amb aquest material i, per tant, es reconegués la seva perillositat. El mateix conseller delegat ha assegurat aquest divendres que TMB “s’ha posat les piles” però també ha reconegut que l’empresa “ho està fent millor” que en anteriors mandats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor