TV3 anuncia cinc programes especials pel judici de l'1-O

Continuem la segona temporada de #QuatreGatsTV3 amb l'estrena de cinc capítols que analitzaran el judici des de la distància. #JudiciTV3CatRàdio



📺 Ben aviat a @tv3cat pic.twitter.com/7Df73OBtBR — Quatre gats (@quatregatstv3) 8 de febrer de 2019

El judici de l'1-O arrenca aquest proper dimarts 12 de febrer i, amb ell, s'engega també la maquinària mediàtica, catalana, espanyola i també internacional, per seguir minut a minut la causa contra l'independentisme al Suprem. En aquest sentit, avui s'ha confirmat que, tal com va avançar, el programa Quatre Gats torna a TV3 amb cinc edicions especials.El projecte dirigit per Ricard Ustrell recollirà setmanalment veus internacionals que seguiran i analitzaran tot el que hagi passat durant els dies anteriors a la sala de l'alt tribunal espanyol. Serà d'un format reduït -l'encàrrec és fer programes de mitja hora- s'emetrà els diumenges en prime time, després del Telenotícies Vespre. L'objectiu del programa és aportar una visió alternativa.La data d'estrena del Quatre Gats encarà no està tancanda, dependrà de les declaracions dels presos polítics. El dimarts 12 el judici arrenca amb les qüestions prèvies i encara no està confirmat que els líders independentistes comencin a declarar aquella mateixa setmana. Per tant, segons ha pogut confirmat aquest diari, el primer especial del Quatre Gats serà o bé el diumenge 17 o bé el 24, en funció del timming al Suprem.Els noms dels convidats encara no han transcendit. Ara bé,ha pogut saber que les mirades internacionals es complementaran amb personalitats que van estar implicades en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El perfil dels protagonistes anirà més enllà de les figures polítiques. Hi haurà juristes i també filòsofs que seguiran la causa judicial amb especial atenció des de més enllà de les fronteres del territori català.La idea que s'ha posat sobre la taula del Quatre Gats és que el programa que s'emetrà a final de setmana s'hagi gravat pocs dies -o hores- abans. L'equip dirigit per Ricard Ustrell -amb el qual feia El Suplement a Catalunya Ràdio- assumirà de nou, doncs, un ritme de producció marcat absolutament per l'actualitat. Aquest format, malgrat mantenir l'entrevista a un personatge principal com a element troncal, serà substancialment diferent del de les darreres tres entregues que va emetre a TV3 entre el novembre i desembre del 2018, que van girar al voltant de Marine Le Pen, Dilma Rousseff i Carles Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor