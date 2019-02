Resposta del Govern a les pressions de la Moncloa

"Lamentem que l'Estat hagi decidit abandonar el diàleg i que el PSOE hagi decidit cedir davant d'aquells que estan en contra de la democràcia i de fer política". Aquest és el diagnòstic que fa el Govern després que la Moncloa hagi donat per trencades les negociacions amb la Generalitat. "Ha faltat coratge per fer passar el diàleg de la retòrica a la realitat, de ser discursiu a ser efectiu", ha assegurat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, acompanyada del vicepresident Pere Aragonès, en una compareixença d'urgència convocada aquesta tarda al Palau de la Generalitat.Aragonès ha assenyalat que la Moncloa "no pot exigir" que es renunciï a l'autodeterminació per començar a negociar. "Aquella àmplia majoria que havíem convingut en la declaració del Palau de Pedralbes es veu representada en el 80% que demana una solució democràtica, una consulta, un referèndum d'autodeterminació per decidir el seu futur", ha assenyalat el vicepresident, crític amb la pressió de la dreta -o "ultradreta"- espanyola contra el PSOE per la qüestió del relator."Més enllà de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, hi hagi comptes o no, seguim disposats a afrontar el diàleg. Nosaltres seguim a la taula perquè representem el 80%", ha asseverat el dirigent d'ERC, present juntament amb Artadi en tots els contactes mantinguts amb la Moncloa durant les últimes setmanes. A les 13.34 han rebut l'última proposta del govern espanyol, i s'ha demanat una reunió que no s'ha concretat. Després ja hi ha hagut la roda de premsa del consell de ministres.En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la vicepresidenta Carmen Calvo ha apuntat que "mai" -ho ha repetit després- s'acceptarà un referèndum i ha acusat l'independentisme de no "acceptar" el marc de diàleg proposat per la Moncloa. També s'ha desmarcat del relator, de la mesa de partits i ha donat per trencat el diàleg . El vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, compareixeran aquesta tarda al Palau de la Generalitat per analitzar la situació."Volem establir tots els ponts que la llei ens permet, però de moment l'estratègia no és acceptada per l'independentisme", ha remarcat Calvo. "No accepten el marc que hem proposat, així que aquest govern seguirà tenint la voluntat de sortir d'una situació que no permet que l'agenda estigui marcada per les solucions als problemes dels ciutadans", ha apuntat la vicepresidenta. La Moncloa ha repartit un document amb els detalls de converses amb la Generalitat. "Mai acceptarem un referèndum d'autodeterminació. Mai. Ho hem dit cent vegades, però Ho tornem a repetir. La sortida ha de ser dins del marc constitucional i la democràcia", ha indicat la dirigent del PSOE.La dirigent del PSOE ha assenyalat que no vol "abandonar" el diàleg, perquè fer-ho seria tenir una "actitud irresponsable" com la del govern del PP encapçalat per Mariano Rajoy. Ha citat la cimera de Pedralbes com a via per canalitzar el diàleg. "Ho vam fer amb responsabilitat, complint les normes i fent servir la política pel que serveix la política: trobar solucions", ha indicat Calvo. En les últimes setmanes hi ha hagut contactes, reunions i trucades. "L'oferta és de canalització del diàleg en l'estructura institucional de la comissió bilateral, tenint en compte que la mesa de partits no ha estat fructífera", ha indicat, ressaltant l'absència de PP, Ciutadans i CUP.

