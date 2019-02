Tarragona engegarà una prova pilot per atendre els abusos sexuals i maltractaments a menors

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha subratllat aquest divendres que és prioritari tenir capacitat de detectar i prevenir abusos sexuals en infants. Des de Torredembarra i després del degoteig de denúncies contra tres religiosos del territori, el conseller ha agraït la "valentia" de les persones que han explicat públicament el seu cas.El Homrani ha subratllat que s'està fent un treball específic de formació als professionals dels àmbits dels serveis socials, l'educació i la salut, i que s'aposta per un "canvi de model". En aquest sentit, el conseller ha recordat que el Departament està desplegant a Tarragona un pla pilot per atendre de forma integral els abusos sexuals i maltractaments a menors.El conseller ha equiparat l'aparició dels nous casos d'abusos sexuals al moviment me too -jo també, en anglès- de denúncia de violència masclista. "Hem de ser molt conscients que és molt complicat per a una persona explicar que ha patit un abús quan era o quan és un infant", ha manifestat. El conseller ha insistit, però, que no s'ha d'oblidar la importància de poder detectar qualsevol cas d'abusos a infants en l'actualitat.També ha recordat que a Tarragona s'engegarà una prova pilot per atendre de forma integral els abusos sexuals i maltractaments a infants i adolescents. Un dels aspectes innovadors serà l'habilitació d'un centre que evitarà que la víctima hagi de passar per diverses dependències per tal d'exposar el seu cas, ja siguin policials, dels serveis socials, de l'àmbit jurídic o de la salut. "Això fa que la victimització sigui més elevada", ha argumentat el conseller.El pla vol reduir les avaluacions i entrevistes mitjançant la coordinació d'equips multidisciplinaris; aconseguir la plena coordinació entre els diferents departaments i institucions implicades; garantir l'atenció i la recuperació de les víctimes, promoure la prevenció dels abusos sexuals i formació dels professionals que atenen infants i adolescents, entre d'altres.D'altra banda, el conseller ha tornat a carregar contra la sentència dictada per l'Audiència de Lleida que absol un dels acusats i condemna l'altre a dos anys per un abús sexual en grup a una noia amb discapacitat intel·lectual. "Ningú no entén aquesta sentència perquè genera una sensació d'inseguretat que no és raonable", ha afirmat. "Què vol dir que la víctima no es va queixar prou? No té cap sentit. Va ser una agressió sexual a una dona amb discapacitat intel·lectual", ha sentenciat.El conseller ha criticat que ja hi ha hagut "massa exemples de culpabilització de la víctima". En aquest sentit, ha reclamat un compromís ampli de la societat entorn la igualtat afectiva, la lluita contra violència masclista i les agressions sexuals. "En una setmana en què hem conegut situacions d'agressions sexuals insuportables, tot això no ens ho podem permetre com a societat", ha conclòs.El Homrani ha visitat aquest divendres la Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra, on ha conegut els projectes d'inclusió social i comunitaris que s'hi desenvolupen. El conseller també s'ha desplaçat fins al Catllar on ha visitat l'antiga fàbrica de tèxtil i paper, que es convertirà en un espai d'habitatge cooperatiu per a gent gran. A la tarda, El Homrani té previst reunir-se amb els responsables de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

