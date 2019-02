Ferida greu una dona en ser atropellada per un patinet elèctric a Sabadell

A les 16:46 hores de dijous, a l'alçada del número 51 del carrer Sant Isidor de Sabadell, es va produir l'atropellament d’una dona de 52 anys per part d’un patinet elèctric quan tots dos anaven per la vorera. Segons informa la Policia Municipal, la víctima va ser traslladada a l’Hospital del Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic greu.En l'operatiu hi va intervenir una ambulància del SEM i una unitat de Policia Municipal. Aquest és el segon ferit greu per l'ús de patinets elèctric a la ciutat aquest mes de febrer, donat que el conductor d'un d'aquests aparells va quedar ferit en ser atropellat per un cotxe el passat dia 1.A banda, el passat 9 d'octubre, una dona de 40 anys va ser atropellada quan anava amb un d'aquests vehicles i va caure a la via. En aquest cas, però, va acabar morint a l'hospital per les ferides que li havia provocat el sinistre.

