Teisa incorpora el primer bus urbà híbrid endollable de les comarques gironines

L’empresa gironina d’autobusos Teisa ha incorporat a la flota el seu primer bus urbà híbrid endollable de les comarques gironines que començarà a circular la setmana vinent a les línies de Girona a Salt (L3, L4 i L9) i la que uneix Girona amb Vila-roja, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis (L6). S’estima que el nou vehicle, que el passat desembre es va provar durant quinze dies a la L3, suposarà un estalvi d’uns 7.500 litres de combustible l’any i una reducció de gairebé 20 tones de CO2 anuals. A més, redueix el nivell sonor i, per tant, augmenta el confort del viatger i redueix el soroll a les ciutats.

El gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha explicat avui durant la presentació a Girona del nou vehicle que “la sostenibilitat” i l’aposta per la mobilitat elèctrica “figura en l’ADN” de la firma familiar, fundada a Banyoles el 13 de març de 1920. Gilabert ha recordat que els seus primers vehicles van ser dos omibusos elèctrics de la marca Walker impulsats per bateries que es recarregaven amb l’energia nocturna sobrant de les centrals hidroelèctriques del Pla de l’Estany que s’abastien de la força hidràulica del riu Fluvià, un fet singular i molt visionari per l’època. De fet, l’acrònim Teisa significa Transports Elèctrics Interurbans SA.

Aquest és el segon vehicle híbrid que Teisa suma a la seva flota després que el passat mes d’octubre comencés a operar el primer autocar interurbà híbrid de la província. Gilabert ha explicat que durant els tres mesos en què s’ha provat en el trajecte entre Girona i Santa Coloma de Farners s’han aconseguit estalvis d’un 20% de combustible.



D’aquesta manera, la firma continua amb la seva aposta decidida per incorporar busos i autocars impulsats amb noves tecnologies amb l’objectiu de reduir les emissions, tal com Generalitat demana als seus operadors, i tal com fixa l’agenda europea que promulga un transport públic amb 0 emissions. El vehicle tindrà el distintiu ambiental de categoria 0 Emissions, el primer de la flota de busos i autocars de Teisa, i el primer també de les comarques gironines.

Marta Madrenas escolta atentament les explicacions del representant de Teisa. Foto: @teisa.



El delegat territorial de Territori i Sostenibilitat a Girona, Pere Saló, ha elogiat el paper de la companyia TEISA perquè “inverteix, aposta per l’economia circular i lluita contra el canvi climàtic”. El delegat territorial de Territori i Sostenibilitat a Girona, Pere Saló, ha elogiat el paper de la companyia TEISA perquè “inverteix, aposta per l’economia circular i lluita contra el canvi climàtic”.

El bus híbrid es propulsa gràcies a dos motors, un de dièsel i un altre d’elèctric. Aquest últim funciona en aquells moments en què hi ha més consum d’energia, és a dir, en les acceleracions i en les arrencades particularment. El motor elèctric està propulsat per unes bateries de ió-liti refrigerades per aigua que es carreguen durant la marxa del vehicle i regeneren l’energia durant les frenades. El sistema híbrid, que té la funció start-stop en parada (la tecnologia parada i arrencada automàtica de motor ajuda a reduir consums i emissions), permet que el bus arrenqui en mode elèctric fins als 30 km/h, sempre que la càrrega de la bateria i les condicions del terreny, com la pendent, ho permetin.

Per la seva banda, el motor de combustió del vehicle (Euro-6c) és el menys contaminant dels motors dièsel que han sortit al mercat. Respecte als que hi havia als anys 90, genera 18 vegades menys òxid de nitrogen, 48 vegades menys d’hidrocarburs i 33 cops menys de monòxid de carboni.

El nou bus es provarà durant els propers mesos en les línies L3, L4, L6 i L9 de Girona i s’estudiarà en quina d’elles hi ha un major estalvi tant pel que fa al consum de carburant com a les emissions de CO2.

Els batlles de l’àrea de Girona per on circularà el bus han destacat l’aposta de TEISA per la mobilitat menys contaminant. La batllessa de Girona, Marta Madrenas, ha elogiat “l’alta dosi de responsabilitat” de la firma per la mobilitat sostenible. “És important que el sector privat entomi aquest repte”, ha dit Madrenas que ha afegit també “l’obligació que tenen les administracions d’anar retirant els vehicles particulars en favor del transport públic”. Per la seva banda, el batlle de Salt, Jordi Viñas, ha recordat que la mobilitat és una “peça important des del punt de vista territorial” i ha afegit que l’aposta per vehicles menys contaminants i que estalviïn consum són iniciatives que cal anar aplicant. Finalment, el batlle de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha dit que en els temps que corren “cal apostar cada cop més pel transport públic i menys pel privat per no embussar els nostres municipis”.

El vehicle, de la marca Volvo, té 12 metres de llargada, entrada accessible i una capacitat per a 93 passatgers (26 asseguts, 2 places per a cadires de rodes i fins a 67 drets). Aquest tipus de bus té un cost superior als convencionals de dièsel, que es pretén amortitzar amb l’estalvi de gasoil durant la vida útil del vehicle, tot i que ara per ara és una incògnita saber la durada que tindran les bateries i les vegades que s’hauran de substituir, fet que encariria els costos de manteniment. El bus té un endoll de 220 V que permet connectar el vehicle durant les nits a les cotxeres i, des del punt de vista de seguretat, inclou un sistema d’extinció d’incendis automàtic al motor. També té connexions USB a la zona reservada per cadira de rodes.

Set milions d’inversió en tres anys

Amb la incorporació d’aquest bus híbrid, la flota titular de busos urbans dels serveis de TEISA a Girona (Línies L3, L4, L6 i L9) té una mitjana de 8 anys d’antiguitat. El vehicle més vell no supera els 13 anys. A més, tots els autobusos reserva estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. El nou autobús és la primera de les inversions de renovació de flota d’aquest 2019. En els darrers tres anys, la firma ha invertit 7 milions d’euros en la renovació de la seva flota, tant de busos com d’autocars. El 2006 es van destinar 1’9 milions d’euros; el 2017; 2’3 milions i l’any passat, 2’8 milions.

El grup TEISA dona feina a unes 220 persones de forma directa a les comarques gironines i contracta uns 90 acompanyants de transport escolar. L’empresa compta amb una fota de 185 autocars, entre busos urbans, autocars interurbans de rodalies i mitja distància. En total, opera més de 50 línies de transport regular, ofereix serveis sota demanda en zones rurals i realitza unes 80 rutes escolars i de transport adaptat, a banda d’oferir serveis d’excursions d’àmbit estatal i circuits internacionals.



Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor