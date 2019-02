El Suprem posa límits a la presència del Govern i el Parlament a la sala del judici

El Govern i el Parlament de Catalunya estaran presents en les sessions del judici de l'1-O, que comença aquest proper dimarts 12 de febrer. Ara bé, el Tribunal Suprem ha marcat certs límits. En la primera sessió, hi podrà assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i dos membres més de l'executiu català, però en els següents dies el Govern només podrà comptar amb un únic representat.Pel que fa a la cambra catalana, el tribunal ha notificat aquest mateix divendres que "garanteix" la presència de dos representants de la institució. Roger Torrent havia demanat formalment quatre cadires.El Suprem ho justifica per la "limitació" de l'espai de la sala, que ja comptarà amb la presència obligada dels familiars dels presos polítics, els periodistes acreditats i "públic en general". L'alt tribunal explica en un comunicat que, en el cas del judici de l'1-O, s'ha seguit el mateix criteri que amb les sol·licituds presentades fa un mes per part del Parlament basc.

