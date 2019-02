Poble Lliure crida a sumar-se a les mobilitzacions contra un estat «putrefacte»

Poble Lliure se suma als partits i entitats independentistes en la crida a la ciutadania per participar en el proper cicle "històric" de mobilitzacions, coincidint amb l'inici del judici de l'1-O. L'organització vinculada a la CUP, que aquest divendres ha reclamat crear ja comitès de vaga per la jornada del 21 de febrer , celebra que "finalment" l'independentisme hagi optat per "una estratègia antirepressiva comuna".Poble Lliure, doncs, emplaça la ciutadania a participar de "manera massiva" en les mobilitzacions unitàries del 12 i 16 de febrer, així com en la manifestació del 16 de març a Madrid, i a "aturar de nou el país" en la vaga general convocada per la Intersindical-CSC. La formació defensa que cal unir-se per denunciar un "règim putrefacte i en clara deriva autoritària"."Totes i tots ens juguem el futur: o involució franquista, o autodeterminació i repúbliques democràtiques i sobiranistes", conclou el comunicat difós aquest divendres.

