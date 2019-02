La Moncloa suspèn el diàleg amb el Govern en vigílies de la manifestació espanyolista

Este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación.

Trabajamos por tender todos los puentes posibles desde la política. Esta es la propuesta del Gobierno de España para Cataluña: convivencia, dialogo y ley. Constitución https://t.co/1iXBt7oqEB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de febrer de 2019

Carmen Calvo carga contra "las derechas" por "no ayudar" en Cataluña y sacar "partido de la agitación constante"



"Este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación. Lo hemos dicho cien veces, pero lo volvemos a repetir" https://t.co/FIILf11okP pic.twitter.com/jeB3LgfJOs — Europa Press (@europapress) 8 de febrer de 2019

.@M_Presidencia sobre Cataluña: "Sin temer el diálogo con todos, no hemos querido abandonar ningún escenario como hizo el anterior gobierno"



🔵 EN DIRECTOhttps://t.co/3qTyuvJ6QE… pic.twitter.com/VGc3PYfnvS — 24h (@24h_tve) 8 de febrer de 2019

Dies complicats per a Pedro Sánchez. La figura del relator que vetlli per les negociacions obertes entre la Generalitat i la Moncloa ha comportat una ofensiva de les tres dretes -PP, Ciutadans i Vox- en forma de manifestació a la Plaza Colón, aquest diumenge, contra la presumpta "alta traïció" del president espanyol. A tot plegat s'hi suma les esmenes a la totalitat presentades per l'independentisme contra els pressupostos generals de l'Estat, que si arriben fins al final vetaran la tramitació dels comptes. De moment, les converses es donen per trencades per la banda de la Moncloa.En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la vicepresidenta Carmen Calvo ha apuntat que "mai" -ho ha repetit després- s'acceptarà un referèndum i ha acusat l'independentisme de no "acceptar" el marc de diàleg proposat per la Moncloa i l'ha donat per trencat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha refermat el rebuig al referèndum a través d'un missatge a Twitter. "Aquest govern no acceptarà mai un referèndum d'autodeterminació", ha sentenciat."Volem establir tots els ponts que la llei ens permet, però de moment l'estratègia no és acceptada per l'independentisme", ha remarcat Calvo. "No accepten el marc que hem proposat, així que aquest govern seguirà tenint la voluntat de sortir d'una situació que no permet que l'agenda estigui marcada per les solucions als problemes dels ciutadans", ha apuntat la vicepresidenta. La Moncloa ha repartit un document amb els detalls de converses amb la Generalitat. Pel que fa a la taula de partits, aquest escrit manté la figura del relator, ja que inclou la presència d'una persona "que serà la que faciliti la coordinació dels treballs, de les convocatòries i fixi l'ordre del dia". També "ajudarà a crear les condicions idònies per al diàleg, donarà fe dels acords tancats i determinarà el seguiment de la seva aplicació".Tot i això, el govern espanyol ha reiterat que no acceptarà en cap cas un referèndum. "Mai acceptarem un referèndum d'autodeterminació. Mai. Ho hem dit cent vegades, però Ho tornem a repetir. La sortida ha de ser dins del marc constitucional i la democràcia", ha indicat la dirigent del PSOE.En el moment d'assumir la Moncloa, s'han volgut trobar espais "normalitzats" de diàleg sobre l'estructura territorial i de l'experiència autonòmica de les últimes quatre dècades. Ha citat, per exemple, la proposta de Sánchez en temps d'oposició de fer una comissió al Congrés per estudiar el cas català. "Nosaltres hem respectat la comissió bilateral en moltes reunions", ha resumit en referència a la relació entre executius, més enllà de les problemàtiques polítiques. "Des del primer moment vam veure que calia afrontar el problema amb responsabilitat, amb diàleg amb tothom", ha insistit.La proposta que ha fet la Moncloa és "l'únic document" vàlid, segons el govern espanyol. "Proposem parlar els dos executius de manera protocolitzada en la comissió bilateral i que, després, els partits parlin. En el curt termini, no ha funcionat", ha admès Calvo.Pel que fa als pressupostos generals de l'Estat, Calvo ha assegurat que els partits independentistes "hauran d'explicar molt bé" per què no avalen la tramitació i "avantposen altres idees a poder oferir al seu territori solucions concretes a problemes larvats des de fa molts anys".La dirigent del PSOE ha assenyalat que no vol "abandonar" el diàleg, perquè fer-ho seria tenir una "actitud irresponsable" com la del govern del PP encapçalat per Mariano Rajoy. Ha citat la cimera de Pedralbes com a via per canalitzar el diàleg. "Ho vam fer amb responsabilitat, complint les normes i fent servir la política pel que serveix la política: trobar solucions", ha indicat Calvo. En les últimes setmanes hi ha hagut contactes, reunions i trucades. "L'oferta és de canalització del diàleg en l'estructura institucional de la comissió bilateral, tenint en compte que la mesa de partits no ha estat fructífera", ha indicat, ressaltant l'absència de PP, Ciutadans i CUP."Aquest govern, que té vuit mesos de vida, des del primer moment va interpretar bé la necessitat majoritària de la societat espanyola: trobar convivència amb una via dialogada, per tant pacífica, i legal per resoldre la situació de Catalunya a l'Estat", ha refermat Calvo, que ha indicat que en temps d'oposició ja defensava el "diàleg". "No s'ha fet servir suficient en el passat, i per això vivim el que vivim", ha asseverat la vicepresidenta, que al mateix temps ha recalcat la "lleialtat" del PSOE a l'hora d'aplicar el 155. Un article negociat directament per la vicepresidenta la tardor del 2017.

