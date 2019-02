Colau recupera el projecte de funerària municipal i el portarà al ple

Barcelona en Comú recupera el projecte de funerària municipal, una de les propostes estrella d'aquest mandat que no ha prosperat, i la sotmetrà a votació del ple municipal del 22 de febrer. El pas ha estat possible arran de l'acord entre Barcelona en Comú, ERC, la CUP i els regidors no adscrits.El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha argumentat que segons les darreres enquestes municipals, la creació d'una funerària municipal compta amb el suport de més del 85% de la ciutadania i ha xifrat en 6.000 euros el cost d'un enterrament a Barcelona, en el cas que es contractin els serveis de l'empresa Mémra i de 5.000 si gestiona el servei Áltima. "Una evidència", diu, de la fallida del sector privat funerari.En els seus arguments, Badia també ha recordat que l'Agència Catalana de Competència (ACCO) ja s'ha posicionat a favor de la creació d'una funerària pública.Badia ha fet una crida a la resta de grups municipals, especialment al PSC, perquè també donin suport al projecte i ha recordat que molts dels estudis fets en el marc de la proposta es van fer mentre Jaume Collboni presidia l'empresa Barcelona Serveis Municipals.El regidor també ha avançat que els tècnics municipals han transmès a l'executiu local la necessitat de desprendre's del 15% d'accions de Mémora que l'Ajuntament encara té, ja que el seu valor s'està devaluant.

