Els vagons amb amiant del metro de Barcelona continuaran circulant fins al 2022

El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas, ha reconegut que l'empresa ha accelerat el procés de compra de 42 nous trens arran de la detecció d'amiant en 94 vagons de la xarxa de metro. Tot i això, no estaran disponibles fins al 2022, després que l'empresa hagi aprovat aquest divendres iniciar el procés per adquirir-los.El pròxim pas serà la publicació de l'anunci de la licitació. Cañas ha assegurat que es prioritzaran aquelles ofertes que plantegin una venda ràpida dels trens, per poder escurçar el temps que els vagons amb amiant estiguin en circulació.La inversió supera els 450 milions d'euros i els trens que es comprin en substituiran d'altres que tenen 30 anys de vida. El conseller de delegat de TMB ha previst que primers nous combois estiguin disponibles el 2022.Cañas i la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, han insistit un cop més que l'amiant localitzat a la pintura dels trens que es renovaran no suposen un risc per a la salut de treballadors i usuaris. "És un amiant que no té capacitat per emetre fibres", ha assegurat Cañas.Aquest dijous TMB va col·locar cartells i adhesius en diferents punts de la xarxa de metro on s'ha localitzat amiant. Per exemple, el passadís d'enllaç entre les línies 1 i 3 a la plaça Catalunya, el passadís de connexió de Passeig de Gràcia o l'estació de la Verneda.L'empresa ja fa més d'un any que va començar un inventari per detectar tots els punts amb rastres d'amiant i Cañas ha avançat que TMB preveu tallar la circulació a la Verneda durant la Setmana Santa per procedir a la retirada d'elements amb amiant en aquesta estació. En relació a la presència d'amiant als passadissos de Catalunya i Passeig de Gràcia, Vidal i Cañas han xifrat en "milions d'euros" el pressupost necessari per retirar-lo.Pel que fa a la resta de punts de la xarxa, Cañas ha argumentat que fins que no es finalitzi l'inventari no es podrà fer una "previsió tancada" de retirada d'elements contaminats. "El pla que estem desenvolupant conté mesures de caràcter urgent i ja s'han retirat elements amb amiant", ha assegurat Cañas. "Hem d'estar tranquils a l'hora d'utilitzar el metro", ha afegit.El conseller delegat ha reiterat que TMB no té constància de "presència d'amiant en l'ambient", mente que Vidal ha defensat que l'empresa fa anys que treballa en el marc dels protocols establerts per les administracions públiques.La fabricació de materials amb amiant es va prohibir el 2002 a l'estat espanyol i, per tant, des d'aleshores se sap que aquest mineral pot suposar un risc per a la salut. Cañas ha reconegut que des de fa uns mesos l'empresa "s'ha posat les piles" i ha defensat que TMB "ho està fent millor" en comparació amb mandats anteriors.El conseller delegat de TMB també ha avançat que la setmana vinent l'empresa actualitzarà les dades de treballadors afectats per l'amiant.Fins ara TMB ha reconegut afectacions de salut en dotze treballadors i la gestió que l'empresa està fent del conflicte de l'amiant és un dels arguments que el comitè d'empresa ha exposat per justificat la convocatòria de vaga durant el Mobile World Congress.

