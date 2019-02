Casado i Rivera passen llista a la manifestació de Madrid

El president d'Andalusia, Juanma Moreno (PP) Foto: Europa Press

Pablo Casado i Albert Rivera han iniciat l'ofensiva per fer caure Pedro Sánchez. Els líders del PP i Ciutadans han aparcat la rivalitat electoral per sumar esforços en la campanya per desgastar el president espanyol, ase dels cops pel diàleg de mínims amb l'independentisme. Casado i Rivera pretenen que la manifestació de diumenge a la plaça Colón de Madrid -símbol del nacionalisme espanyol en els darrers anys- sigui un moment àlgid. Per això, convoquen tots els líders territorials de l'espai conservador, també els que s'havien mostrat incòmodes amb la convocatòria, que també comptarà amb la presència destacada de Vox.PP i Ciutadans reclamen unitat -Casado ha avançat que es llegirà un document conjunt- i pretenen que en la manifestació tingui protagonisme de la societat civil espanyola, la que es mostra més bel·ligerant amb l'independentisme. Però per transmetre aquesta unitat cal que en la mobilització no hi hagi absències destacades. Finalment, tant Alberto Núñez Feijóo (president gallec) com Juan Manuel Moreno (president andalús) seran diumenge a Madrid, així com Manuel Valls, alcaldable de Barcelona que compta amb el suport de Ciutadans . Es manifestaran al costat de l'extrema dreta, representada per Vox, i els grups d'ultradreta Hogar Social, Falange i España 2.000. Casado i Rivera han passat llista, obviant els companys de viatge.Els suposadament importants compromisos que tenien els dos presidents autonòmics del PP Alberto Núñez Feijóo (Galícia) i Juanma Moreno (Andalusia), i que els impedien acudir a la manifestació han deixat de ser importants en 24 hores. Tots dos han modificat les seves agendes i seran diumenge a la capital espanyola: així ho ha confirmat el mateix Casado.Núñez Feijóo, que havia de volar diumenge des de Nova York, on inaugurava una exposició sobre l'emigració gallega, ha avançat el viatge de tornada. Moreno, que havia al·ludit compromisos familiars, ha optat finalment per deixar-los de banda.El canvi de prioritats de tots dirigents del PP arriba després que nombrosos mitjans es fessin ressò dels seus suposats problemes d'agenda per acudir a una manifestació convocada, entre d'altres, pel líder del seu partit.La manifestació l'han convocada PP, Ciutadans i Vox, i pretén oposar-se al diàleg amb el Govern i mostrar el rebuig al "xantatge" de l'independentisme a Sánchez. Tot plegat s'ha desencadenat quan va transcendir que la Moncloa i la Generalitat estaven negociant una figura de "relator" per facilitar el diàleg entre tots dos governs. Tot plegat, tres dies abans de l'inici del judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes.

