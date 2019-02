La CUP reclama crear ja comitès de vaga per la jornada del 21 de febrer

El diputat de la CUP Carles Riera ha fet aquest divendres una "crida a la mobilització popular permanent" per "aturar el país". En aquest sentit, Riera ha assegurat que amb la vaga general del 21 de febrer convocada per la Intersindical-CSC volen "recordar" el 3 d'octubre del 2017, quan hi va haver una vaga general en resposta a les càrregues policials de l'1 d'octubre. Els anticapitalistes reclamen crear ja comitès de vaga per fer costat a la mobilització, que coincidirà amb la segona setmana del judici.En una roda de premsa a la seu de la CUP per presentar un manifest signat per més de 200 represaliats per denunciar la repressió i que assegura que "ho tornarien a fer", el diputat cupaire ha cridat a "l'autoorganitzaicó popular". "És l'hora que parli la gent, que parli el carrer, i que el carrer torni a prendre el lideratge", ha manifestat Riera.

