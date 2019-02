El MACBA estudiarà les propostes municipals d'alternativa a l'ampliació

La comissió delegada del MACBA ha valorat positivament les alternatives d'ampliació del museu presentades per l'Ajuntament de Barcelona i crearà una comissió de treball per estudiar-les detingudament. El museu requerirà la documentació acreditativa de cada projecte, amb els aspectes econòmics i tècnics corresponents i proposa incloure tècnics municipals en el grup de treball.El MACBA pretenia ampliar l'espai museístic a la Capella de la Misericòrdia, un espai on l'Ajuntament i el departament de Salut volen dedicar al nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del Raval Nord.Fa una setmana, l'Ajuntament de Barcelona va posar sobre la taula quatre propostes alternatives a la Capella de la Misericòrdia per ampliar el museu. De les quatre, el Consistori aposta per una ampliació de l’actual Edifici Meier amb un edifici de nova construcció a la zona d’accés a la Plaça Joan Coromines des la Plaça dels Àngels, de dues plantes i una extensió subterrània que en total sumaria 3.000 metres quadrats.No va ser, però, l'única proposta. El consistori també va posar sobre la taula ampliar el museu a l’actual CAP Raval, a l'edifici Sert, passant-hi les oficines i aularis, utilitzar la primera planta del pàrquing soterrani de la plaça dels Àngels i ampliar el Convent dels Àngels i ocupar l’actual Arxiu i una Escola Bressol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor