​Rovira anuncia una campanya d'ERC per denunciar internacionalment la repressió

ERC es llança a la internacionalització de la "repressió" de l'Estat contra l'independentisme, just abans que comenci el judici de l'1-O. Així ho ha anunciat aquest divendres la secretària general del partit, Marta Rovira, des d'una localització ben simbòlica. Des de Ginebra, seu de nombrosos organismes internacionals, i on ella mateixa està exiliada, després de ser processada per rebel·lió pels fets de l'1-O.Rovira ha explicat, en declaracions als mitjans envoltada dels diputats d'ERC que els parlamentaris del partit actuaran com a "ambaixadors", i que es traslladaran a l'exterior per explicar a diputats d'altres estats la realitat de la "repressió política" contra l'independentisme,això com la la voluntat del sobirnaisme de trobar una "sortida política" al conflicte amb l'Estat. En paral·lel, els republicans convidaran a Madrid observadors internacionals per seguir el judici contra l'1-O al Tribunal Suprem.La dirigent d'ERC ha raonat que aquesta repressió és una "estratègia política" que manté l'Estat "governi qui hi governi", i que els diputats d'ERC buscaran "donar a coneixer" la situació "amb els seus homòlegs" internacionals, per "no quedqr-nos en un debat intern", que "no té sortida". En aquest sentit, Rovira ha assenyalat que cal "posar el focus" en l'àmbit internacional, que "té molt clar que la sortida ha de ser política". "Una solució judicial no farà que els independentistes deixem d'abraçar la independència", ha conclòs.Rovira ha fet aquest anunci en el marc de la reunió que celebra a Ginebra el grup parlamentari d’ERC, i a la qual s'hi han desplaçat gairebé tots els diputats de la formació al Parlament, amb les excepcions d'Antoni Castellà i Titón Laïlla, però amb el també exiliat (a Brussel·les) Toni Comín.És la primera vegada que Rovira es reuneix amb els diputats d'ERC en bloc i de forma presencial, i també el primer cop que es veu amb Comín, des que va optar per l'exili a Suïssa, ara fa gairebé un any. Durant la trobada, els republicans abordaran amb la seva número 2 la situació política a quatre dies que arrenqui el judici al Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes per l’1-O.

