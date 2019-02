Valls cedeix a la pressió de Rivera i diumenge es manifestarà amb Vox

Iré el domingo a Madrid para defender la #Constitución y la unidad de España. Sin ningún dilema y sin ningún complejo porque estamos en un momento histórico. (1/3) — Manuel Valls (@manuelvalls) 8 de febrero de 2019

Apuesto por la transversalidad por encima de las siglas. Todos los constitucionalistas y los progresistas deberían apoyar esta manifestación. (2/3) — Manuel Valls (@manuelvalls) 8 de febrero de 2019

La crítica a que la manifestación del domingo en Madrid es de la derecha o la ultraderecha es falsa. Se trata de una protesta transversal y con el mismo espíritu de la manifestación constitucionalista que vivimos el 8 de octubre de 2017 en #Barcelona. (3/3) — Manuel Valls (@manuelvalls) 8 de febrero de 2019

Ni un dia ha trigat el candidat de Cs a Barcelona, Manuel Valls, a canviar d'opinió sobre la manifestació espanyolista de diumenge. Si bé aquest dijous anunciava que no assistiria a la convocatòria que ajuntarà PP, Ciutadans i Vox, aquest divendres ha fet saber a través de Twitter que al final sí que ho farà, fent cas a la crida que havia fet el líder de la formació taronja, Albert Rivera. Valls, doncs, torna a anar en sintonia amb el partit que ja havia apel·lat aquest dijous a la "unitat" pel que fa a la manifestació, que portarà per lema "Per una Espanya unida, eleccions ja".Ciutadans va confirmar dijous que hi assistirien, al costat de Rivera, Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Ignacio Aguado, Begoña Villacís, Toni Cantó i Luis Garicano. Manuel Valls entra ara a la llista d'assistents. Sobre el motiu que portava al candidat a Barcelona a declinar l'assistència, la formació que lidera Rivera desviava els trets al·legant que Valls "té la seva pròpia oficina de premsa i allà és on s'han de buscar les respostes".La manifestació es va convocar dimecres després que transcendís que el Govern i la Moncloa estaven negociant incloure un relator que afavorir i testimoniar el diàleg. L'espanyolisme va respondre amb fúria al que consideren un "xantatge" de l'independentisme a Sánchez: Casado va afirmar estar " disposat a utilitzar qualsevol mecanisme " contra el president espanyol, i no va descartar una moció de censura pel que considera una "alta traïció a Espanya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor