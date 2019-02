Llach presenta un pla per implicar la ciutadania en el debat constitucional

Un procés participatiu i des de baix que acabi assentant les bases constitucionals del futur polític de Catalunya. Aquest és l'objectiu del Consell assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent presidit per Lluís Llach. Després de tres mesos de treball, els membres d'aquest organisme que funciona de forma autònoma respecte el Govern i el Parlament, han esbossat un full de ruta que tindrà com a punt de partida els debats ciutadans territorials que acabi derivant en la creació d'una Assemblea amb poder constituent impulsada ja des del poder legislatiu. "Aquest país fa sis o set anys que s'està constituint a sobre", ha argumentat Llach, que ha defensat que existeix un "consens a la societat catalana" sobre el fet que cal superar el marc autonòmic.Acompanyat de la quinzena de membres que formen part del consell, Llach ha desgranat el full de ruta esbossat tot deixant clar que "no es pretén fer una constitució". Ha concretat dues fases. D'entrada, s'organitzaran arreu del territori espais de debat ciutadà de caràcter autoconvocatori que s'articularan al voltant de deu àmbits de treball. Aquests debats territorialitzats es posaran en marxa, segons el calendari previst, a partir de l'estiu, un cop passades les eleccions municipals del maig, i es perllongaran durant sis mesos. Els resultats de les deliberacions es recolliran en una plataforma on-line.La segona fase, ja amb aquest primer treball de debat ciutadà recopilat, implicarà la convocatòria d'un nou ens anomenat Entesa Nacional pel Debat Constituent prenent com a base els pactes nacionals constituïts en els darrers anys i amb la implicació de les entitats i associacions més significatives de la societat catalana. Es pretén que l'entesa tingui un caràcter plural i transversal a nivell ideològic.Serà l'Entesa la que "regirà, convocarà i legitimarà" la que Llach considera la "darrera gran eina d'aquest procés": el Fòrum Cívic i Social. Aquest estarà format per entre mil i dues mil persones de quatre procedències diferents: el primer grup serà de ciutadans elegits per sorteig que hagin participat en els debats inicials; el segon, ciutadans elegits per sorteig del total de la població catalana majors de 16 anys; el tercer, representants d'entitats i associacions; i el quart, representants polítics i càrrecs electes municipals amb un percentatge de presència equivalent a la representació que tenen.El Fòrum Cívic i Social elaborarà "el cos semàntic constitucional" del futur polític de Catalunya i aquest treball es lliurarà finalment als partits polítics amb representació parlamentària, a qui correspondrà convocar una Assemblea amb poder constituent. Tant Llach com els components del consell assessor han reconegut que es tracta d'un procés complex que requerirà treballar a mig termini, però han descartat que aquest full de ruta es pugui veure estroncat per la dinàmica política catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor