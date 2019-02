Ocupen una oficina del BBVA al Passeig de Gràcia en protesta pels desnonaments per sorpresa

Els desnonaments per sorpresa continuen portant cua a Barcelona. Són aquells desnonaments en què el jutge no marca una data concreta per fer fora les persones de casa seva sinó que estableix un període de temps que acostuma a oscil·lar entre els quinze dies i un mes. És el cas de l'anomenat Bloc Armadillo, un immoble ocupat al carrer Sant Salvador de Gràcia i propietat del BBVA. Aquest divendres una vintena de membres de col·lectius en defensa del dret a l'habitatge han ocupat l'oficina que l'entitat bancària té al Passeig de Gràcia, entre Provença i Mallorca.L'objectiu dels manifestants és reclamar un lloguer social per a les famílies que viuen al bloc i que han rebut una carta on se'ls avisa que seran desnonats en algun moment del mes de febrer, sense especificar el dia.Els manifestants han desplegat una pancarta a la seu del BBVA amb la inscripció "L'Armadillo es queda a Gràcia", mentre diverses persones donen suport a l'acció des de fora de l'oficina. Els desnonaments amb data oberta a Barcelona s'han multiplicat per sis en un any i els jutges de primera instància de la capital catalana han acordat formalment donar llum verda a aquesta pràctica, tot i que no està prevista a la legislació A banda de la reivindicació de l'Armadillo, els manifestants també demanen solucions per a altres veïns del districte que s'han vist afectats per desnonaments amb data oberta i que, segons asseguren els col·lectius en defensa del dret a l'habitatge de Gràcia, no disposen de cap alternativa habitacional.

