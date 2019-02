Les abelles poden sumar i restar

Sorprenent conclusió d’un equip d’investigadors australians i francesos: les abelles poden fer operacions matemàtiques bàsiques, com sumar i restar, tal com recull RAC1 . L’estudi ha estat publicat a la revista Science Advance ( podeu repassar-lo aquí ).L’equip va entrenar un total de 14 abelles abelles de manera individual en un laberint en forma de Y. Durant l’experiment, els insectes volaven a l’entrada, on veien un grup d’entre un i cinc elements amb formes geogràfiques (com, per exemple, un quadrat, un cercle o un triangle) que podien ser de dos colors diferents segons l’operació. Concretament, el blau significava més i el groc, menys.Partint d’aquesta informació i de la premissa que les abelles entenen el concepte de zero, l’insecte havia de triar un dels braços del laberint i si l’encertaven tenia una recompensa. Els investigadors van poder comprovar com les abelles, a mesura que repetien l’experiment, triaven la solució correcta.

