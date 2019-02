L'Ajuntament es compromet a expropiar les casetes d'Encarnació de Barcelona

Els veïns i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord per iniciar els tràmits d'expropiació de les casetes del carrer Encarnació, al barri de Gràcia. El pacte arriba després de mesos de pressió veïnal per evitar l'enderroc de les casetes i salvar l'alzina centenària que hi ha als mateixos terrenys. El consistori donarà els detalls de l'acord en una roda de premsa aquest divendres al migdia.El col·lectiu Salvem l'Alzina ha emès un comunicat on detalla el contingut de la reunió mantinguda amb l'Ajuntament aquest dijous. Segons asseguren, el consistori s'ha compromès a destinar els terrenys a una escola bressol, habitatge dotacional i un jardí.Salvem l'Alzina recorda que Encarnación Invest SL, empesa propietària dels terrenys, ha interposat una demanda en què sol·licita el desallotjament de l'espai com a mesura cautelar. El col·lectiu insta la propietat a retirar a demanda i els Mossos d'Esquadra a optar per la via de la mediació.L'acord arriba després que l'Ajuntament decidís revocar la llicència d'obres concedida a l'empresa per enderrocar les casetes, que tenia la intenció de construir una trentena de pisos a la parcel·la. Van ser els veïns els que van transmetre a l'Ajuntament la via legal que permetia aturar l'enderroc: la Llei d'Espais naturals de la Generalitat. La llei estableix que la catalogació patrimonial d'un element verd dona peu a suspendre llicències. Un element verd que en aquest cas és l'alzina centenària.La revocació de la llicència, però, encara no és un fet perquè l'Ajuntament cal que la mesura s'aprovi al ple municipal d'aquest febrer o del març.

