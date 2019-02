El 86% dels testimonis de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat al judici de l'1-O són policies

DIES EN PRESÓ PREVENTIVA DE CADASCUN DELS ACUSATS

PENES RECLAMADES PER CADA PART, PER AL CONJUNT D'ENCAUSATS

QUANTITATS MALVERSADES PER CELEBRAR L'1-O, SEGONS CADA ACUSACIÓ (EN MILERS D'EUROS)

TESTIMONIS ACCEPTATS I REBUTJATS EN EL JUDICI, PER ÀMBIT

Tipus de testimoni demanat i acceptat per cadascuna de les parts Proves testificals, pericials i documentals acceptades i inadmeses, per part (la llegenda es troba al final) Llistat sencer de testimonis acceptats i rebutjats, de l'àmbit polític Acceptats:



Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Adrià Comella, secretari general del departament de Justícia

Albano Dante Fachin, diputat de Podem

Albert Batlle, director dels Mossos d’Esquadra

Albert Royo, director general del Diplocat

Albert Salvadó, primer tinent d'alcalde de Sant Carles de la Ràpita

Amadeu Altafaj, delegat del Govern davant la Unió Europea

Ana Gomes, eurodiputada del Partit Socialista portuguès

Andrej Hunko, diputat de Die Linke

Àngel Cortadelles, director de Serveis del departament de Justícia

Anna Simó, secretària primera de la mesa del Parlament (ERC)

Anna Teixidó, cap de Protocol de la conselleria de Vicepresidència i Economia

Antoni Bayona, lletrat major del Parlament

Antoni Millet, de la direcció del Diplocat

Antoni Molons, secretari de Difusió del departament de Presidència

Antoni Morral, diputat de JxCat

Antonio Baños, exdiputat de la CUP

Artur Mas, expresident de la Generalitat

Bernal Valls, director general d'Acció Cívica i Comunitaria de la Generalitat

Bernat Picornell, senador d'ERC

Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Carles Viver i Pi Sunyer, president de l'Institut d'Estudis per l'Autogovern

Carme Rallo, alcaldessa de Sant Esteve de Sesrovires

Cesc Iglesias, secretari d'Afers Socials i Famílies

Chakir el Homrani, diputat d'ERC

Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda

Dani Garcia, del Diplocat

David Badal, tècnic administratiu de la direcció de serveis del departament de Treball

David Elvira, director del Servei Català de la Salut

David Fernàndez, exdiputat de la CUP

David Palanques, responsable de l'oficina tècnica del CTTI

David Pérez, secretari segon de la mesa del Parlament (PSC)

Diego Pérez de los Cobos, secretari d'estado de Seguretat

Eduardo Reyes, diputat de JxSí

Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa

Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya

Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat

Ernest Benach, expresident del Parlament

Eulalia Reguant, diputada de la CUP

Felipe Martinez, subsecretari del ministerio d'Hisenda

Felix von Gruenberg, diputat de l'SPD

Francesc Esteve, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat

Francesc Gas, alcalde de Roquetes

Francesc Sutrias, director general de Patrimoni de la Generalitat

Gabriel Rufián, portaveu adjunt d'ERC al Congrés

Gerard Gómez del Moral, diputat d'ERC

Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde a Barcelona

Inmaculada Baucells, cap del servei de gestió pressupostària de la direcció de serveis del departament de Justícia

Iñigo Urkullu, lehendakari basc

Ivo Vajgl, eurodiputat eslovè

Jacint Jordana, del Diplocat

Jaume Asens, tercer tinent d'alcalde de Barcelona

Joan Angulo, director del CTTI

Jaume Estany, representante de Salut de la comisió executiva del Sistema d'Emergències Mèdiques

Joan Ignasi Elena, portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum

Joan Josep Nuet, secretari tercer de la mesa del Parlament (EuiA)

Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

Joaquim Ayats, senador d'ERC

Joaquim Nin, secretari general del departament de Presidència

Jordi Baiget, exconseller d'Empresa

Jordi Jané, exconseller d'Interior

Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera

Jordi Martínez, del departament de comunicació de la Presidència del Parlament

Jordi Molinera, regidor d'ERC a Altafulla

Jordi Orobitg, diputat d'ERC al Congrés

Jordi Pesarrodona, pallasso i regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada

Jordi Puigneró, responsable del Cesicat

Jordi Salvador, diputat d'ERC al Congrés

Jordi Solé, eurodiputat d'ERC

José Alberto Carbonell, director general del Port de Barcelona

José Antonio Nieto, secretari d'estat de Seguretat del ministeri d'Interior

Jose María Espejo, vicepresident segon de la mesa del Parlament (Cs)

Josefina Valls, directora de servei del departament de Governació

Josep Ginesta, secretari general del departament de Treball

Josep Maria Jové, secretari general de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Josep Solà, director de serveis del departament d'Empresa i Coneixement

Josue Sallent, director d'Estratègia i Innovació del CTTI

Juan Antonio Puigserver, secretari general tècnic del ministeri d'Interior

Juli Fernàndez, exalcalde de Sabadell

Lars Aslan Rasmussen, diputat socialista danès

Laura Castel, senadora d'ERC

Lluis Corominas, vicepresident primer de la mesa del Parlament (PDECat)

Lluis Guinó, vicepresident primer de la mesa del Parlament (PDECat)

Lluís Juncà, secretari general de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Lluís Llach, diputat de JxSí

Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda del Govern

lsaac Peraire, alcalde de Prats de Lluçanès i vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització d'ERC

ltziar González, membre del Pacte Nacional pel Referèndum

Maite Aymerich, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts

Manon Massé, diputada al parlament del Quebec pel partit Québec Solidaire

Marc Bosch, alcalde de Dosrius

Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis

Mariano Rajoy, president del govern espanyol

Marta Pascal, coordinadora general del PDECat

Mercé Arderiu, lletrada del Parlament

Mercè Corretja, directora general de Contratació de la Generalitat

Meritxel Ruiz, exconsellera d'Ensenyament

Meritxell Masó, secretària general del departament de Governació

Miquel Ángel Estradé, senador d'ERC

Mireia Boya, portaveu parlamentària de la CUP

Montserrat Vintró, subdirectora general de Gestió Econòmica de la conselleria de Justícia

Neus Monté, exconsellera de Presidència

Núria Cuenca, secretària general de la conselleria d'Ensenyament

Núria de Gispert, expresidenta del Parlament

Nuria Llorach, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pau Villòria, secretari general del departament d'Empresa

Pedro Buil, pràctic titular al port de Palamós i capità de la Marina mercant

Pere Aragonès, secretari d'Economia del Govern

Pere Sol, secretari general del Parlament

Pere Soler, director general dels Mossos

Ricard Font, secretari d'Infraestructures

Roger Torrent, diputat d'ERC

Rosa Maria Sans, cap del servei de Programació i Dinamització d'Activitats de la Generalitat

Rosa Vidal, Interventora General de la Generalitat

Ruben Wagensberg, membre d'En Peu de Pau i ara diputat d'ERC

Santi Valls, president d'ERC a Sabadell

Santi Vidal, jutge i exsenador d'ERC

Sara Molina, cap del servei de contratación del departament de Justícia

Sílvia Sabat, cap de secretaria de Vicepresidència

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern espanyol

Teresa Prohias, directora de serveis del departament de Presidència

Teresa Vallverdú, diputada d'ERC

Xavier Domènech, coordinador de Catalunya en Comú

Xavier Eritja, senador d'ERC

Xavier Lirios, advocat en cap del departamento de Governació

Xavier Muro, secretari general del Parlament

Xavier Trias, líder del PDECat a l'ajuntament de Barcelona



Rebutjats:



Albert Ballesta, director dels serveis territorials d'Interior a Girona

Alfred De Zayas, expert independent per a la promoció d'un ordre internacional democràtic i just, de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans

Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresident primer del govern espanyol

Anna Simó, secretària primera de la mesa del Parlament (ERC)

Annalisa Ciampi, exrelatora especial de Nacions Unides per als drets de llibertat de reunió i associació pacífica

Antoni Finas, gerent del SEM

Autoritats policials o polítiques que van ordenar que l'1-O membres de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil accedissin amb la finalitat de requisar material electoral en els centres privats d'educació de Barcelona

Carles Puigdemont, president de la Generalitat

David Kaye, relator especial de Nacions Unides sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d'expressió i opinió

Felip VI

Ignacio Cosidó, portaveu del PP al Senat

Jaime Alfonsín Alfonso, cap de la Casa Reial

Joan Rigol, expresident del Parlament

Jordi Jardí, director general d'Administració de Seguretat

Jordi Palou, autor de l'informe de Somdefensores "Violació de drets civils i politics. Catalunya setembre octubre 2017"

Kartik Raj, autor de l'informe de Human Rigths Watch sobre l'1-O

Marta Rovira, secretària general d'ERC

Michel Forst, relator especial de Nacions Unides sobre la situació dels defensors de drets humans

Nils Muizenieks, comissari de drets humans del Consell d'Europa

Pilar Rahola, periodista i exdiputada al Congrés

Príncep D. Zeid Ra'ad Al Hussein, ex-alt comissionat de drets humans de l'ONU

Rafael Ribó, Sindic de Greuges

Roger Cale, vicepresident de l'Assamblea Parlamentària del Consell d'Europa Llistat sencer de testimonis acceptats i rebutjats, de l'àmbit civil Acceptats:



Adriano Raddi

Agustí Ferrer

Agustí Valls

Albert Gómez

Albert Nogueras

Albert Planas, cap de producció a Catalunya i Balears d'Unipost

Alfons Barceló

Anton Raventós, president d'Unipost

Antoni Altaió

Antoni Caralt

Antoni Sala

Antonio Manuel Santos, cap de producció d'Unipost a Catalunya i Balears

Antonio Taules

Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya

Carles Valls

Carme Baque

Carme Budé

Dolors Prats

Elisabet Domingo

Emili Gaya

Enoch Albertí, catedràtic de Dret Constitucional

Enric Climent

Enric Vidal

Enrique Mary

Esther Sancho

Fèlix Martí Ambel, exdirector del Centro Unesco Catalunya

Ferrán Burriel, director de l'agència Nothingad Comunicació

Ferran Soler

Francesc Ollé

Francesc Xavier Almirall

Francesc-Joaquim Garcia

Francisco Juan Fuentes, responsable de repartiment d'Unipost

Glória Segarra

Guillem Galceran

Helena Catt, portaveu de l'equip internacional d'experts electorals internacionals

Irineo Alvarado

Isabel Aznar

Isabel Castell

Ivan Güixens

Jacint Borrás

Jaume Mestre

Jaume Pich

Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya

Jesús Bricolle

Joan Badia

Joan Cabanes

Joan Manuel Andreu

Joan Pau Salvadó

Joan Porras

Joan Torres

Joan Turon

Joan Vallvé, vicepresident d'Òmnium Cultural

Joan Vintró, catedràtic de Dret Constitucional a la UB

Joaquim Matas

Joaquim Vallès

Joaquín María Palau

Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau

Jordi Cuyàs

Jordi Lleal

Jordi Mica

Jordi Roca

Jordi Roset

Jordi Rubinart

Jordi Torrent

Jordi Vidal

Jordi Vilarasau, exsecretari de l'ANC

Jordina Carbó

Jordina Freixanet

José María Cerrero

José Oriol González

Josep Fort

Josep Grima

Josep Joventeny

Josep Lluís Torres

Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT

Josep Maria Cervero, soci de l'ANC i Òmnium

Josep Marimon

Llistat de 60 ciutadans de Jordi Turull

Lluís Matamala

Lluís Peris

Magdalena Clarena

Marc Molledo

Marga Borras

Maria Guadalupe Prades

Maria Jesús Martí

Maria Luisa Carrillo

Maria Rosa Arboix

Marina Garcés, membre d'En Peu de Pau

Martí Carreras

Martí Olivella

Melcior Marcó

Mercè Alegre Roca-Ribas

Merck Torras Palá

Mil Luisa Martínez

Miquel Bernat Laporta

Miriam Camp

Montserrat del Toro López, lletrada de l'administració de justícia del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona

Montserrat Higueras

Montserrat Rusiñol

Nemesio Fuentes

Núria Riera

Olga Solanas, directora d'oficina de Focus Media

Pablo Raventós, director general d'Unipost

Paul Sinning, director de The Hague Centre for Strategic Studies

Pere Font

Pere Miralles, membre de l'ANC

Pere Sitjà

Pilar Calrderon

Pilar Rodríguez

Propietari de l'Hotel Gaudí de Reus

Propietari de l'Hotel Travé

Quim Franquesa

Rafael Martín

Rafael Ramirez

Ramon Antoni Forteza

Ramon Font, portaveu d'Escoles Obertes

Ricard Gené, membre de l'ANC

Roc Pujol

Rosa Maria Rodriguez, directora general de serveis de l'empresa T Systems

Rosa Maria Sans, responsable de recursos humans d'Artiplan

Rosa Poch

Santiago Guerra

Sebastián Martínez

Silvia Carmona

Silvia Prats

Teresa Guix

Venanci Saborit

Vicente Nos

Víctor Manuel Suñé

Virginia Martínez, impulsora de l'associació d'afectats per la violència de l'1-O

Wim Kok, portaveu de l'equip internacional d'experts electorals internacionals

Xavier Barragan, director financer d'Unipost

Xavier Figuerola

Xavier Jamás

Xavier Pedrós, president de la Fundació Marianao

Xavier Xirgo, periodista

Yolanda Güixens



Rebutjats:



Ahmed Galai, Premi Nobel de la Pau 2015

Amblar Hodges Moss, advocat, diplomàtic

Bill Shipsey, advocat, fundador d'Art for Amnesty International

Carles McCragh Prujà, president del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya

Carlos Enrique Bayo, periodista

Gerard Esteva Viladecans, president de la Unió de Federacions Esportives Catalunya

Joan Lluis Bozzo Duran, actor i director

Jody Williams, Premi Nobel de la Pau 1997

Jordi Borràs, fotògraf i periodista

Noam Chomsky, lingüista

Paul Preston, historiador

Peter Jambrek, sociòleg, jurista

Richard Sennett, sociòleg, historiador

Saskia Saqsen, sociòloga, economista Llistat sencer de testimonis acceptats, de l'àmbit policial, segons el cos Policia Nacional:



Agent de la CNP amb carnet professional 100445

Agent de la CNP amb carnet professional 100775

Agent de la CNP amb carnet professional 101381

Agent de la CNP amb carnet professional 101667

Agent de la CNP amb carnet professional 102476

Agent de la CNP amb carnet professional 102764

Agent de la CNP amb carnet professional 102912

Agent de la CNP amb carnet professional 103406

Agent de la CNP amb carnet professional 103852

Agent de la CNP amb carnet professional 104314

Agent de la CNP amb carnet professional 104326

Agent de la CNP amb carnet professional 104394

Agent de la CNP amb carnet professional 105265

Agent de la CNP amb carnet professional 105992

Agent de la CNP amb carnet professional 106424

Agent de la CNP amb carnet professional 107387

Agent de la CNP amb carnet professional 107528

Agent de la CNP amb carnet professional 108363

Agent de la CNP amb carnet professional 109541

Agent de la CNP amb carnet professional 110120

Agent de la CNP amb carnet professional 110336

Agent de la CNP amb carnet professional 110528

Agent de la CNP amb carnet professional 111486

Agent de la CNP amb carnet professional 113391

Agent de la CNP amb carnet professional 114274

Agent de la CNP amb carnet professional 115789

Agent de la CNP amb carnet professional 117487

Agent de la CNP amb carnet professional 117892

Agent de la CNP amb carnet professional 118664

Agent de la CNP amb carnet professional 119149

Agent de la CNP amb carnet professional 119182

Agent de la CNP amb carnet professional 119432

Agent de la CNP amb carnet professional 120381

Agent de la CNP amb carnet professional 120522

Agent de la CNP amb carnet professional 120953

Agent de la CNP amb carnet professional 122561

Agent de la CNP amb carnet professional 124302

Agent de la CNP amb carnet professional 125866

Agent de la CNP amb carnet professional 126322

Agent de la CNP amb carnet professional 126744

Agent de la CNP amb carnet professional 127996

Agent de la CNP amb carnet professional 128022

Agent de la CNP amb carnet professional 19196

Agent de la CNP amb carnet professional 56742

Agent de la CNP amb carnet professional 61872

Agent de la CNP amb carnet professional 64915

Agent de la CNP amb carnet professional 66175

Agent de la CNP amb carnet professional 67093

Agent de la CNP amb carnet professional 69924

Agent de la CNP amb carnet professional 70101

Agent de la CNP amb carnet professional 70231

Agent de la CNP amb carnet professional 70385

Agent de la CNP amb carnet professional 71004

Agent de la CNP amb carnet professional 72651

Agent de la CNP amb carnet professional 72862

Agent de la CNP amb carnet professional 72936

Agent de la CNP amb carnet professional 74151

Agent de la CNP amb carnet professional 74881

Agent de la CNP amb carnet professional 75085

Agent de la CNP amb carnet professional 75137

Agent de la CNP amb carnet professional 76074

Agent de la CNP amb carnet professional 76753

Agent de la CNP amb carnet professional 76766

Agent de la CNP amb carnet professional 77638

Agent de la CNP amb carnet professional 77795

Agent de la CNP amb carnet professional 79313

Agent de la CNP amb carnet professional 81119

Agent de la CNP amb carnet professional 81704

Agent de la CNP amb carnet professional 81829

Agent de la CNP amb carnet professional 82279

Agent de la CNP amb carnet professional 82612

Agent de la CNP amb carnet professional 82910

Agent de la CNP amb carnet professional 83553

Agent de la CNP amb carnet professional 85186

Agent de la CNP amb carnet professional 86089

Agent de la CNP amb carnet professional 86496

Agent de la CNP amb carnet professional 86563

Agent de la CNP amb carnet professional 86846

Agent de la CNP amb carnet professional 87487

Agent de la CNP amb carnet professional 87526

Agent de la CNP amb carnet professional 87576

Agent de la CNP amb carnet professional 87688

Agent de la CNP amb carnet professional 88009

Agent de la CNP amb carnet professional 88279

Agent de la CNP amb carnet professional 88428

Agent de la CNP amb carnet professional 89141

Agent de la CNP amb carnet professional 90079

Agent de la CNP amb carnet professional 90535

Agent de la CNP amb carnet professional 91126

Agent de la CNP amb carnet professional 91597

Agent de la CNP amb carnet professional 91905

Agent de la CNP amb carnet professional 92552

Agent de la CNP amb carnet professional 92600

Agent de la CNP amb carnet professional 92631

Agent de la CNP amb carnet professional 92783

Agent de la CNP amb carnet professional 93178

Agent de la CNP amb carnet professional 93294

Agent de la CNP amb carnet professional 93493

Agent de la CNP amb carnet professional 93792

Agent de la CNP amb carnet professional 94601

Agent de la CNP amb carnet professional 94670

Agent de la CNP amb carnet professional 95106

Agent de la CNP amb carnet professional 95458

Agent de la CNP amb carnet professional 96031

Agent de la CNP amb carnet professional 96181

Agent de la CNP amb carnet professional 96815

Agent de la CNP amb carnet professional 97881

Agent de la CNP amb carnet professional 99306

Agent de la CNP amb carnet professional 99594

Agent de la CNP amb carnet professional 99874

Agents de la CNP components del dispositiu 50

Agents de la CNP components del dispositiu 51

Agents de la CNP components del dispositiu 52

Agents de la CNP components del dispositiu 55

Agents de la Guàrdia Civil responsables de les entrades i registres realizades al CTTI l'1-O

Comissari en cap de la brigada provincial d'informació de la capitania superior de Policia a Catalunya

Funcionaris de la Capitania Superior de Policia de Catalunya que van elaborar el document “Pla d'Actuació 1 d'octubre”

Santiago Lubián, omissari en cap de la brigada provincial de la policia judicial de Barcelona

Sebastián Trapote, cap superior de la Policia a Catalunya



Guàrdia Civil:



Ángel Gozalo Martín, general en cap de la VII2 Zona de la Guàrdia Civil

Funcionaris de la direcció general de la Guàrdia Civil, capitania de zona de Catalunya, que van elaborar el pla d'actuació de l'1-O

Guàrdia Civil amb TIP B11602Z

Guàrdia Civil amb TIP B17279W

Guardia Civil amb TIP B35974S

Guàrdia Civil amb TIP B40743H

Guàrdia Civil amb TIP B80404Y

Guàrdia Civil amb TIP B98467N

Guàrdia Civil amb TIP C34336U

Guàrdia Civil amb TIP C57393S

Guàrdia Civil amb TIP C70834I

Guàrdia Civil amb TIP C73251J

Guàrdia Civil amb TIP C88411L

Guàrdia Civil amb TIP D27623V

Guàrdia Civil amb TIP E98218B

Guàrdia Civil amb TIP F30562U

Guàrdia Civil amb TIP F98511S

Guàrdia Civil amb TIP G20480Y

Guàrdia Civil amb TIP G36994P

Guàrdia Civil amb TIP G37772B

Guardia Civil amb TIP G57387Z

Guàrdia Civil amb TIP G61262V

Guàrdia Civil amb TIP G67504A

Guardia Civil amb TIP G97659Y

Guardia Civil amb TIP G99880L

Guardia Civil amb TIP H11346M

Guàrdia Civil amb TIP H12669K

Guàrdia Civil amb TIP H77877T

Guàrdia Civil amb TIP I50070J

Guàrdia Civil amb TIP I57753N

Guàrdia Civil amb TIP J03473D

Guardia Civil amb TIP J12485S

Guàrdia Civil amb TIP J73137F

Guàrdia Civil amb TIP J85171K

Guardia Civil amb TIP K12314U

Guàrdia Civil amb TIP K12407I

Guàrdia Civil amb TIP K47019K

Guàrdia Civil amb TIP K62747Z

Guàrdia Civil amb TIP L01637A

Guàrdia Civil amb TIP L30567B

Guàrdia Civil amb TIP L97409L

Guàrdia Civil amb TIP M39892T

Guàrdia Civil amb TIP M77964J

Guàrdia Civil amb TIP M81486Q

Guàrdia Civil amb TIP N29100C

Guàrdia Civil amb TIP N31011H

Guardia Civil amb TIP N97976D

Guàrdia Civil amb TIP P24860N

Guardia Civil amb TIP P35979V

Guardia Civil amb TIP P96540Q

Guàrdia Civil amb TIP Q20556R

Guàrdia Civil amb TIP Q26078Q

Guardia Civil amb TIP Q45716Q

Guàrdia Civil amb TIP R12810S

Guàrdia Civil amb TIP R51133F

Guàrdia Civil amb TIP R67502P

Guardia Civil amb TIP R77175H

Guàrdia Civil amb TIP S00885Q

Guàrdia Civil amb TIP S17971T

Guàrdia Civil amb TIP S24635E

Guàrdia Civil amb TIP S51761E

Guàrdia Civil amb TIP T21380R

Guàrdia Civil amb TIP T43166Q (instructor dels atestados que actuava a Twitter amb pseudònim, evidenciant manca d'imparcialitat respecte als investigats)

Guàrdia Civil amb TIP T93818V

Guàrdia Civil amb TIP U30527P

Guàrdia Civil amb TIP U41506Z

Guàrdia Civil amb TIP U83881V

Guàrdia Civil amb TIP U93494I

Guàrdia Civil amb TIP V11483E

Guàrdia Civil amb TIP V17236L

Guàrdia Civil amb TIP V71878W

Guàrdia Civil amb TIP W46978K

Guardia Civil amb TIP W52137L

Guàrdia Civil amb TIP W55376V

Guàrdia Civil amb TIP W79133J

Guàrdia Civil amb TIP W79506I

Guàrdia Civil amb TIP W86153J

Guàrdia Civil amb TIP X33145Q

Guàrdia Civil amb TIP Y30747J

Guardia Civil amb TIP Z33876W

Guàrdia Civil amb TIP Z44192J

Guàrdia Civil amb TIP Z66018U



Mossos d'Esquadra:



Albert Donaire, Mosso d'Esquadra

Alejandra Peralta Jovell, Mossa d’Esquadra

Carles Anfruns, comissari en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona

Carles Hernández, Intendent, cap de l'àrea de Brigada Mòbil

Cristina Manresa, Comissària dels Mossos d’Esquadra

David Boneta, comissari en cap de la comissaria superior de Coordinació Territorial

Emilio Quevedo Malo, cap de la comissaria general tècnica de planificació de la seguretat dels Mossos

Ferran López, comissari dels Mossos d’Esquadra

Francesc Xavier Pastor, inspector en cap de l'àrea de mediació dels Mossos

Inspector del cos de Mossos d'Esquadra amb TIP 1255

Joan Figuera, comissari en cap de l'Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Joan Portais, comissari en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona

Jordi Rodón, cap de la unitat regional de reacció i dispositius del cos dels Mossos d'Esquadra

Josep Guillot, conseller del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermitja dels Mossos d'Esquadra

Josep Lluis Trapero, Major del Cos de Mossos d'Esquadra

Josep Maria Estela, intendent en cap de la Regió Policial de Terres de l'Ebre

Juan Carlos Molinero, amb TIP 1324, cap de la comissaria superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra

Manuel Castellví, amb TIP 1116, comissari en cap de la comissaria general d'Informació dels Mossos d'Esquadra

Mosso d'Esquadra amb TIP 10667

Mosso d'Esquadra amb TIP 17854

Mosso d'Esquadra amb TIP 1903

Mosso d'Esquadra amb TIP 2481

Mosso d'Esquadra amb TIP 5834, sargent en cap de la unitat de serveis especials i contravigilància

Mosso d'Esquadra amb TIP 6243

Mosso d'Esquadra amb TIP 9823

Mosso d’Esquadra amb TIP 11836

Mosso d’Esquadra amb TIP 13143

Mosso d’Esquadra amb TIP 17092

Mosso d’Esquadra amb TIP 2038

Mosso d’Esquadra amb TIP 3719

Pere Garcia, secretari deneral del Sindicato Autònomo de Policia

Sergi Pla, comissari en cap de la Regió Policial Central

Subinspector amb TIP 3403, subcap de l'Àrea de Brigada Mòbil

Teresa Laplana, Intendenta dels Mossos d'Esquadra

Testimoni protegit de l'1-O (Mosso d’Esquadra identificat com a tal)



Guàrdia Urbana:



Agent de la Guàrdia Urbana de Badalona amb carnet professional 1292

Agent de la Guàrdia Urbana amb carnet professional 1398

Guàrdies urbans de Barcelona i Badalona mencionats a la llista de testimonis

PERSONES INVESTIGADES O CRIDADES A DECLARAR, PER JUTJAT, I EXILIADES, EN EL CONJUNT DE LA CAUSA PER L'1-O

Tribunal Suprem Carles Mundó, conseller de Justícia



Carme Forcadell, presidenta del Parlament



Dolors Bassa, consellera d'Afers Socials



Joaquim Forn, conseller d'Interior



Jordi Cuixart, president d'Òmnium



Jordi Turull, conseller de Presidència



Jordi Sànchez, president de l'ANC



Josep Rull, conseller de Territori



Meritxell Borràs, consellera de Governació



Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda



Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors



Santi Vila, conseller d'Empresa i de Cultura Audiència Nacional Cèsar Puig, secretari general d'Interior



Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra



Pere Soler, director dels Mossos d'Esquadra



Teresa Laplana, intendent dels Mossos d'Esquadra Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Anna Simó, secretària primera del Parlament i ara presidenta del Consell Escolar de Catalunya



Joan Josep Nuet, secretari tercer del Parlament i ara diputat



Josep Maria Jové, secretari general de Vicepresidència i Economia i Hisenda i ara diputat



Lluís Guinó, vicepresident primer del Parlament i ara diputat



Lluís Maria Corominas, vicepresident primer del Parlament



Mireia Boya, presidenta del grup parlamentari de la CUP



Ramona Barrufet, secretària quarta del Parlament Tribunal de Comptes Carles Mundó, conseller de Justícia



Carles Puigdemont, president de la Generalitat



Clara Ponsatí, consellera d'Ensenyament



Dolors Bassa, consellera d'Afers Socials



Joaquim Forn, conseller d'Interior



Jordi Baiget, conseller d'Empresa



Jordi Jané, conseller d'Interior



Jordi Turull, conseller de Presidència



Josep Rull, conseller de Territori



Lluís Puig, conseller de Cultura



Meritxell Borràs, consellera de Governació



Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament



Meritxell Serret, consellera d'Agricultura



Neus Munté, consellera de Presidència



Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda



Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors



Rosa Vidal, interventor general de la Generalitat



Santi Vila, conseller d'Empresa i de Cultura



Toni Comín, conseller de Salut Jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona Administració pública i alts càrrecs:



Albert Royo, secretari general del Diplocat



Aleix Villatoro, secretari general d'Afers Exteriors i ara director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del departament d'Acció Exterior



Amadeu Altafaj, representant permanent de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea i delegat del govern català a Brussel·les



Andreu Palacín, cap d'àrea TIC de l'Agència Tributària de Catalunya



Antoni Molons, secretari de Comunicació del Govern



Antonio Jesús Vargas, treballador del CTTI



Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern



Daniel Gimeno, cap del gabinet tècnic de Vicepresidència



David Franco, àrea TIC del Departament de Treball



David Palanques, responsable de l'oficina tècnica del CTTI



Eduard Vila, director de l'Agència Tributària de Catalunya



Enric Ocaña, tècnic en matèria electoral, ara Cap de l'àrea d'Innovació i Programes Estratègics de la direcció general de Joventut



Francesc Sutrias, director de Patrimoni i Hisenda



Frederic Udina, director d'Idescat



Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern



Joaquim Nin Borreda, secretari general de Presidència, alcalde d'Albinyana (Baix Penedès) i ara diputat delegat de la Presidència de la diputació de Tarragona



Joan Ignasi Sànchez, assessor en matèria d'opinió pública del Departament de Governació



Joan Manel Gómez, coordinador al Cesicat



Jordi Cabrafiga, cap del gabinet de Governació i ara cap de gabinet d'Elsa Artadi



José María Reig, treballador del CTTI



Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball



Josep Maria Jové, secretari general d'Economia i Hisenda i ara diputat d'ERC



Josep Masoliver, responsable de l'Àrea de Sistemes de la Fundació PuntCAT



Josuè Sallent, director d'estratègia del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)



Juan Martín Angulo, director gerent del CTTI



Lluís Domingo Anaya, cap d'àrea TIC del CTTI



Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda i ara diputat d'ERC



Maria Àngels Barbarà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades



Marta Garsaball, directora de Serveis del Departament d'Afers Exteriors



Mercedes Martínez, responsable de projectes organitzatius i territorials de Vicepresidència



Montserrat Vidal, cap de l'àrea de processos electorals i consultes populars



Natàlia Garriga, directora de Serveis d'Economia i Hisenda



Núria Llorach, presidenta de la CCMA



Ricard Martí, director comerncial de Publicitat del grup Marc Martí



Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat



Santiago Vidal, senador d'ERC i jutge



Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio



Valentín Arroyo, director del CTTI



Vicent Sanchis, director de TV3



Xavier Puig, cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament d'Afers Exteriors



Sector privat:



Felipe Andanuche, cap d'operacions d'Unipost



Màrius Gómez, treballador de T-Systems



José Oriol González, gerent de Buzoneo Directo SL



Pau Furriol, advocat, propietari d'una nau a Bigues i Riells (Vallès Oriental), on es van trobar paperetes



Pau Raventós, director general d'Unipost



Rosa Maria Rodríguez, directora general de T-Systems Ibérica



Sergi Aymerich, administrador de Global Solutions



Sergio Bellido, conseller delegat a Novoprint SA Jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona Jordi Matas, president de la Sindicatura Electoral



Josep Pagès, membre de la Sindicatura Electoral



Marc Marsal, membre de la Sindicatura Electoral



Marta Alsina, membre de la Sindicatura Electoral



Tània Verge, membre de la Sindicatura Electoral Jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona Francesc Esteve, secretari general del departament de Governació i ara director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya Mossos d'Esquadra A més de Josep Lluís Trapero i Teresa Laplana, a l'Audiència Nacional, hi ha una setantena de Mossos d'Esquadra investigats en diversos jutjats de Catalunya, tal com es pot consultar en aquesta informació Exiliats/des Anna Gabriel, portaveu del grup parlamentari de la CUP



Carles Puigdemont, president de la Generalitat



Clara Ponsatí, consellera d'Ensenyament



Lluís Puig, conseller de Cultura



Marta Rovira, secretària general d'ERC



Meritxell Serret, consellera d'Agricultura



Toni Comín, conseller de Salut

NOTORIETAT DE CATALUNYA AL MÓN

El "Jordis" ja porten gairebé 500 dies a la presó, 17 més que Oriol Junqueras i Joaquim Forn, els membres del Govern que han passat més temps entre reixes. Els altres consellers en presó preventiva tot just fa poc més d'un any que es troben privats de llibertat.A banda dels anys de presó i inhabilitació, tant la Fiscalia General de l'Estat com l'Advocacia General de l'Estat reclamen multes de 30.000 euros per a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, així com inhabilitació especial per a l'exercici de càrrec públic durant un any i vuit mesos per a aquests exconsellers.Per als tres mateixos dirigents i per a Forcadell, Vox reclama multes de 108.000 euros i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant dos anys. El partit ultra també reclama que tots els exconsellers es facin càrrec col·lectivament dels 4.279.985,03 euros que afirma que va costa el referèndum a la Generalitat.Per conèixer detalladament les penes reclamades per a cadascun dels encausats per cada part, clica la seva pestanya en el seu desplegable:En total, la Fiscalia afirma que es van malversar 3.075.304,5 euros de la Generalitat, l'Advocacia assegura que van ser 1.971.601,4 euros, i Vox que la quantitat ascendeix a 4.279.984,4 euros. En tots els casos, però deixen oberta la xifra a altres quantitats que es puguin descobrir en el marc de la investigació pel judici.La majoria de testimonis que passaran pel Tribunal Suprem aquestes seran seran agents dels diversos cossos policials i, en especial, de la Policia Nacional (119) i la Guàrdia Civil (82), per damunt dels Mossos d'Esquadra (35) o la Guàrdia Urbana (3). L'alt tribunal ha acceptat totes les peticions fetes en aquest camp, mentre que ha rebutjat la presència de 14 civils (entre els quals, dos premis Nobel) i 23 polítics (entre els quals, Felip VI, tres relators de l'ONU, Carles Puigdemont o el Síndic de Greuges, Rafael Ribó).Tot i això, hi haurà molts testimonis de l'àmbit civil (137), així com també del món polític o de l'administració (128). Aquestes xifres, però, no són del tot exactes, atès que algunes peticions són genèriques i poden fer referència a més d'una persona (es demana, per exemple, que compareguin els càrrecs polítics o policials que van ordenar requisar material electoral dels centres privats, sense saber a quantes persones es refereix aquesta sol·licitud).En els següents desplegables, es pot consultar tota la informació detallada, com el nombre de testimonis acceptats per cada part, per tipus, cosa que permet observar, per exemple, com el ministeri fiscal i l'Advocacia de l'Estat es recolzen sobretot en agents policials, ja que un 85,5% dels seus testimonis ho són, mentre que Jordi Sànchez i Jordi Turull ho fan en civils (les xifres no quadren amb el gràfic anterior perquè alguns testimonis han estat requerits per diverses parts). També podeu analitzar el nombre de proves testificals, documentals i pericials acceptades i rebutjades per part, o el llistat sencer dels testimonis admesos i inadmesos:Aquest còmput recull el conjunt de persones investigades o cridades a declarar per l'organització del referèndum o per exercir ordres de l'administració per a la seva celebració. No s'hi inclou, però, tots els activistes que han passat pels tribunals o que estan sent jutjats, o els que estan exiliats, per qüestions vinculades al procés o el referèndum, així com tampoc els nombrosos alcaldes que també han estat denunciats per donar suport a l'1-O o per col·laborar-hi.Per consultar quins són els investigats en cada tribunal, en ordre alfabètic, clica la seva pestanya en el seu desplegable (el càrrec, si no s'hi indica el contrari, és el del moment d'organitzar o col·laborar amb el referèndum i pel qual han estat citats als jutjats):En el següent gràfic, es pot observar la notorietat de Catalunya al món i a sis estats diferents, mesurada com el nombre de recerques del nom del país ("Catalunya") a Google durant els darrers mesos -en la llengua oficial de cada estat i, en el cas del món, en anglès-. Cal tenir en compte, però, que el la progressió és relativa, és a dir, que 100 fixa la setmana amb més recerques d'aquest període i, en base a aquesta, es puntuen les altres.Així, un 50 significa que aquella setmana es van fer la meitat de visites que en la de màxim interès, un 25 que van ser una quarta part, etc. Que un estat mantingui xifres permanentment elevades, per tant, no significa necessàriament que busqui molt cops informació sobre Catalunya, sinó que el seu interès cap al país és poc variable i sostingut, sense massa variacions.En aquest gràfic es pot observar com alguns elements noticiables impacten més o menys en l'interès sobre Catalunya en cada estat. En els països europeus, per exemple, la detenció i empresonament de Carles Puigdemont a Alemanya, el 25 de març de 2018, ha estat l'element que més ha captat l'atenció pel país. La investidura de Quim Torra (14 de maig de 2018), per altra banda, va despertar cert interès als EUA, Itàlia i Regne Unit. S'anirà actualitzant i es podrà observar si realment el judici als presos polítics serveix per internacionalitzar el procés català.Per veure amb més detall el grau de notorietat de Catalunya en cada estat, clica la seva pestanya en el seu desplegable:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor